Për pushime me armë në brez, arrestohet 30-vjeçari nga Tirana në Jalë

Një 30-vjeçar është arrestuar në zonën e plazhit në Jalë të Himarës, pasi qarkullonte me armë zjarri me vete. Burime zyrtare nga policia bënë me dije se në pranga ra shtetasi Martin Koxha, 30 vjeç, banues në Tiranë.





Shërbimet e Policisë evidentojnë dhe godasin një rast të armëmbajtjes pa leje në zonën e plazhit.

I riu u kap nga shërbimet e Policisë, në zonën e plazhit, në vendin e quajtur “Kampingu Jalë, duke qarkulluar si pasagjer në një automjet.

Gjatë kontrollit në çantën e dorës të të riut, shërbimet e Policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale një armë zjarri pistoletë. Në përfundim të veprimeve të para hetimore u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit M. K., për veprën penale “Armëmbajtje pa leje”. Materialet procedurale do t’i kalojnë Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë, për veprime të mëtejshme.