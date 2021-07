Belen Rodriguez bëhet nënë për herë të dytë

Belen Rodriguez ka mirëpritur fëmijën e saj të dytë mbrëmjen e djeshme.





Ylli solli në jetë një vajze të cilën së bashku me partnerin, Antonino Spinalbese e kanë pagëzuar me emrin Luna Marì. Ky lajm i ëmbël u bë i ditur nga çifti përmes fotove në Instagram.

“Dikush ka lindur tani. Ditë me fat. Argjentina fitoi, Italia fitoi dhe Luna lindi”, shkroi Belen. Edhe partneri i saj, Antonio Spinalbese, publikoi një foto të vajzës së tij në rrjete sociale, duke e shoqëruar me fjalët prekëse: “Unë do të të pushtoj çdo moment, sepse ke … aromën e lumturisë.”

Ylli i njohur televiziv është gjithashtu nëna e një djali 6-vjeçar, Santiagos, fryt i historisë nga martesa me Stefano De Martino.