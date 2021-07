Kush është mjeku i njohur korçar që u gjet i pajetë në shelzong në Radhimë, kishte shkuar me pushime me familjen

Zbardhen detaje të rënda nga ngjarja e ndodhur sot në Radhimë të Vlorës, ku një 49-vjeçar u gjet pa shenja jete në shezlong. Gazetarja Lorena Kodra raporton se ka ndërruar jetë krejt papritur Përgjegjësi i Shërbimit të Urgjencës në Spitalin e Korçës, Kujtim Shabani.





Burime zyrtare bëjnë me dije se vdekja e tij ka ardhur, për shkak të një ataku kardiak, teksa ishte me pushime së bashku me familjen e tij në Rradhimë. Me gjithë ndërhyrjen e shpejtë të bluzave të bardha, ka qenë e pamundur të mbahej në jetë mjeku Kujtim Shabani, njeriu human, i cili prej shumë vitesh ju ka shërbyer qytetarëve korçarë dhe jo vetëm.

Prej gati dy vitesh, mjeku Kujtim Shabani ka trajtuar me profesionalizëm qindra e qindra qytetarë të juglindjes së vendit të infektuar me Covid-19. Falë aftësisë dhe trajtimit që mjeku ju ka bërë pacientëve me Covid-19, shumë prej tyre gëzojnë shëndet të plotë.

Me vdekjen e mjekut Kujtim Shabani, Spitali i Korçës ka humbur një prej vlerave të mjekësisë, njeriun më human të bluzave të bardha. Korça ka humbur njeriun më të dashur.