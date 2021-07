Ai tha se të gjithë ekspertët kanë refuzuar të thonë që vaksinat janë plotëisht 100% të sigurta pasi nuk dihet se çfarë do të shkaktojnë tek njerëzit pas disa muajsh apo vitesh, me gratë shtatzana apo tek infertiliteti i vajzave, madje edhe deri në vdekje. Në video ai thotë se punonjësit e mjekësisë nuk lejohen të thonë atë që duan se kërcënohen me vendin e punës.

Në fund ai shprehet se një vdekje e shkaktuar nga një injeksion i aprovuar nga qecveria parashikohet ndryshe në statusin ligjor se një vdekje e shkaktuar në rrugë natyrale.

Kjo nuk është hera e parë që senatori bën një deklaratë të tillë ndaj vaksinave. Pak muaj më parë ai ka shpërndarë një postim që u konsiderua i dyshimtë në Tëitter, duke theksuar se ka efekte anësore të lidhura me vaksinat AstraZeneca dhe Pfizer, po shpërndahen në të gjithë Australinë dhe Mbretërinë e Bashkuar. Postimi origjinal përmbante një lidhje me një botim në internet, “Daily Expose”, kontrolluesit e fakteve me qendër në Mbretërinë e Bashkuar që më parë zbuloi se po paraqiste keq të dhëna të Shërbimit Shëndetësor Kombëtar të MB.