Ndarja nga jeta e poetit Uran Kostreci, Basha: Jetoi si shpirt i lirë deri në ditën e fundit

Kreu i PD, Lulzim Basha ka reaguar në lidhje me ndarjen nga jeta të poetit Uran Kostreci.





Përmes një mesazhi në rrjetet sociale Basha thekson se për të ka qenë një privilegj të njihte nga afër kampionin e qëndresës antikomuniste. Mes të tjerash Basha pohoi se poeti i bëri regjimit komunist qëndresë me poezitë e tij, e deri ditën e fundit jetoi si shpirt i lirë.

MESAZHI I BASHES

Lajm shumë i trishtë largimi nga jeta i Uran Kostrecit. Për mua ka qenë privilegj ta njoh nga afër kampionin e qëndresës antikomuniste, këtë dëshmi të gjallë të asaj kohe të errët, një burrë që shumë vite i kaloi në kalvarin e burgjeve komuniste, por që nuk u përkul kurrë në idetë e tij për lirinë. Urani i bëri regjimit komunist qëndresë me poezitë e tij, e deri ditën e fundit jetoi si shpirt i lirë, me dëshmitë dhe poezitë e tij, që në çdo rresht ishin dëshmi e një zemre të madhe, pa mëri e plot dëshirë për të dhënë më të mirën nga vetja. Do të na mungosh, u prehsh në paqe Uran!