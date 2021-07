Pse ekonomia po rimerr veten

Ekonomia jonë ka shfaqur shenja të qarta rritjeje ekonomike dhe rimarrje të vetes në gjysmën e parë të ketij viti, pas një viti tejet problematik 2020. Sipas të dhënave të INSTAT-it, ekonomia e Shqipërise u shtua me 5.5 përqind gjatë tremujorit të parë janar-mars 2021, ndërkohë që të dhëna ende operative për muajt prill-qershor 2021 tregojnë për ritme edhe më të shpejta rritjeje gjatë tremujorit të dytë. Ndoshta 6-6.2 përqind rritje. Rimarrja e vetes për ekonominë dhe veprimtarët e saj shfaqet me bazë të gjerë. Ajo pasqyron rifillimin e një jete gati normale të sipërmarrësve dhe qytetarëve, rimbushjen e bareve dhe restoranteve si në kohët përpara pandemisë, zgjerimin e konsumit dhe të investimeve private, rritjen e shpenzimeve buxhetore, si dhe shtimin e eksportit të mallrave e shërbimeve. Si sektorët prodhues dhe të shërbimeve u zgjeruan njëkohshëm në aktivitetin e tyre. Sipas bankës sonë qendrore, Bankës së Shqipërisë, pakësimi i kufizimeve si pasojë e procesit të vaksinimit, përmirësimi i besimit të biznesit dhe konsumatorit, zgjerimi i kërkesës së huaj me investime dhe turizëm, krahas nxitësve fiskalë dhe monetarë, po sjellin normalizimin gradual të ekonomisë sonë. Ajo i ka hyrë një trajektoreje rritjeje të qëndrueshme. Shpenzimet operative të qeverisë u shtuan me 10 përqind në muajin maj 2021, ndërsa investimet publike me 29 përqind. Edhe pse rritja e të dy llojeve të shpenzimeve nuk ka ardhur kryesisht nga rritja e të ardhurave buxhetore, banka jonë qendrore mendon se nxitësi fiskal (politikë lehtësuese e taksave, etj.) për këtë vit i shërben si mbështetjes të rimarrjes së plotë të vetes nga ekonomia jonë, ashtu edhe forcimit të qëndrueshmërisë fiskale dhe financiare në afatin e gjatë. Nga ana e saj, politika nxitëse monetare e Bankës së Shqipërisë ka mundësuar krijimin e kushteve të favorshme të financimit. Tregjet financiare të Shqipërisë veprojnë të qeta dhe karakterizohen nga likuiditet(para letër) i bollshëm dhe rrezik i kontrolluar. Gjendja e mirë e tyre dhe besimi i veprimtarëve bankarë i ka mundësuar bankës qendrore përcjellje efektive të nxitësit monetar, duke ndihmuar në shtimin e kredisë për sektorin privat dhe në nivele të ulëta të interesit. Ndërkohë, kursi i këmbimit i lekut me euron dhe dollarin mbetet i qëndrueshëm. Përmirësimi i kërkesës së biznesit dhe qytetarëve për kredi dhe kushtet e favorshme në ngritje të ekonomisë, kanë sjellë rritje relativisht të shpejte të huadhënies për ekonominë. Banka qendrore kumton se kredia për sektorin privat u shtua me 7.8% në muajin maj 2021, në krahasim me majin 2020. Krahas shtimit të vëllimit të përgjithshëm të kredive, dinamikat e huadhënies mbartin shenja të tjera pozitive. Së pari, rritja e kredisë ka shkuar kryesisht për financimin e investimeve të bizneseve dhe për kredi hipotekare(blerje shtëpie). Kjo dëshmon për shtimin e besimit në ekonominë tonë, duke treguar njëkohësisht shtimin e investimeve të sektorit privat dhe një situatë në përmirësim të likuiditetit (parasë letër) në duar të sipërmarrësve shqiptarë. Së dyti, kredia në Lekë vijon të ketë nivele më të larta rritjeje se ajo në euro dhe dollarë, duke sjellë shtimin progresiv të peshës së kredisë në lekë ndaj totalit. Ky zhvillim inkurajues krijon premisa për një përcjellje më të mirë të nxitjes monetare të Bankës së Shqipërisë dhe një rezistencë më të lartë të sistemit bankar ndaj rreziqeve të qëndrueshmërisë financiare. Së treti, treguesi i kredisë me probleme ra në nivelin 7.8% në muajin maj 2021, ndryshe nga shumë parashikime të mëparshme të zymta për rritjen e kredive të këqija, për shkak të pasojave të pandemisë. Kjo është një tjetër shenjë se ekonomia e ka rimarrë gati plotësisht veten dhe ndodhet në shinat e një rritjeje të qëndrueshme. Sipas kumtit të dhënë edhe nga Guvernatori i bankës sonë qendrore dy ditë më parë, Banka e Shqipërisë gjykon se ekonomia do të shënojë një rritje të shpejtë dhe të qëndrueshme gjatë këtij viti dhe dy viteve 2022-2023. Kjo rritje do të shoqërohet me zgjerim të punësimit dhe shtim të pagave. Një perspektivë e mirë, tani që nuk kemi më sfida garash politike dhe rritje artificiale të tensionit politik. Shpresat dhe sytë janë të gjitha tek “kampionati” i turizmit shqiptar, tek gjasat që emigrantët të kthehen fort në gjysmën e dytë të korrikut dhe gjatë gushtit për pushime në atdhe. Dhe bashkë me ta, me dhjetëra mijëra italianë, anglezë, gjermanë, spanjollë, zviceranë e me rradhë. Ndërkohë që polakët dhe çekët tregohen besnikë të alpeve tona dhe më pak të brigjeve të Jonit, ku çmimet janë tejet të kripura edhe për ta.