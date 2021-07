Tenderi i MPB për Uniformat, Murrizi tregon me detaje: Të njëjtat pantallona me tre çmime. Dhe Armani ua kishte sjellë me atë sasi. Shkarkimi i Naqellarit? Ka shfryrë informacioni

Deputeti Myslim Murrizi ka folur me detaje mbrëmjen e sotme në emisionin “Frontline” në News24 për çmimin e uniformave të tenderuara nga Ministria e Punëve të Brendshme, padi e bërë nga ai vetë, pak ditë pas arrestimit të 9 zyrtarëve nga SPAK.





Ai komentoi dhe shkarkimin e drejtoreshës së prokurimeve publike në MPB Edlira Naqellari një javë para arrestimeve, teksa foli për rrjedhje të informacionit.

“Për mua do të thotë që ka shfry informacioni. Duke qenë drejtorja e prokurimeve publike të shkarkohet në mënyrë kaq urgjente. E para nuk mundet, nëse nuk ka dhënë dorëheqjen, ka vite aty, mund të ketë statusin e nëpunësit civil. Nuk di të ketë dorëheqje nga zonja. Ka shfryrë. Besoj që ka qenë në dijeni për fletë-arrestin, një javë më parë. Ndoshta kanë menduar për të mos i prishur biografinë ministrisë”, u shpreh Murrizi.

Duke u ndalur tek uniformat, ai tha se të njëjtat pantallona, por për tre forca në polici kanë çmime të ndryshme me diferencë të madhe.

“Është një uniformë disaster. Kam kontakt me policët, t’ia shihje bluzën e pambukut…Po të shikosh çmimet, dy lloje xhupash, xhupat që mbajnë drejtuesit e lartë të Policisë së Shtetit, më i fisshëm, që përdoret në takime me homologë, 1000 copë, është 43 mijë e 200 lekë të vjetra. Ky xhupi i policëve janë blerë 13500 është 114 mijë lekë, 3 fish më i shtrenjtë.

Këpucët, kjo për drejtuesit janë blerë 396 palë nga 22 mijë lekë të vjetra. Nga kjo tjetra që do të veshin policët 14200, janë blerë 74 mijë lekë. Tek këta janë vjedhur më shumë.

Këpucët me qafë, dimërore, e para janë 19950 palë është 127 mijë lekë çmimi. Këpuca tjetër, gjysma, 28 mijë palë është blerë 168 mijë lekë.

Këmishët, ato më të shtrenjtat 36 mijë lekë një këmishë, janë blerë 10 mijë copë. Kjo tjetra është këmishë për zyrtarët, është 5200 lekë.

Tek rripi, rripi klasik për shumicën e policëve janë 11700 copë, 26 mijë lekë i pari. Ceremoniali, më i fisshëm është 7800 lekë të vjetra.

Tre palë pantallona, i njëjti model. Tre çmime. Pantallona për policinë rrugore 4000 palë, 46 mijë e 800 lekë. Për patrullën e përgjithshme 48 mijë lekë, pantallona doku për forcën e posaçme 1500 palë, 36 mijë lekë çmimi. I njëjti model, të njëjtat pantallona vetëm se do e veshin tre trupa policore të ndryshme. Kur e veshin Shqiponjat ka çmim tjetër, kur e veshin rrugorët tjetër.

Bluzat, kjo është ajo bluza bajate që ua pashë policëve, bluzë pambuku me tre kopsa, 30 mijë copë, 44 700 lekë bluza ose 40 euro.

Bluzë pambuku me tre kopsa, me mëngë të shkurtra është 34 mijë lekë. Bluza pambuku tjetër, 21 mijë 600 lekë. Me të njëjtën bluzë, tre çmime. Me aq sasi dhe Armani ua kishte sjellë”, tha Murrizi.

Ndërkohë që ai tha se kompania ka ofruar çmimet e tregut fillimisht që ndryshojnë shumë nga çmimet me të cilat janë blerë më pas. Sipas tij abuzimi vetëm me ndryshimi ne çmimit është mbi 10 milionë euro.

“Kur kompania ka përgatitur materialet për t’u futur në tender, iu ka ofruar çmimet e tregut. Një kostum, lesh, kushtojnë 16 mijë lekë pa TVSH. Xhupi në treg 62 mije lekë pa TVSH, këpucët 65 mijë lekë. Rripi në treg 11 mijë lekë. Një kapele 15 mijë lekë. Një kapele sportive 4 mijë lekë. Këto janë çmimet e tregut. Kostum uniforme meshkuj 300 mijë e femrave 220 mijë lekë. Xhupi 95 mije lekë. Këpucët 122, rripi 22 mijë. Rreth 10 milionë e ca euro janë abuzime vetëm nga diferenca e çmimeve. Përpos numrit të artikujve. Është zbrit 33% e tenderit dhe është ruajtur e njëjta vlerë. Duhej të ulej 1/3 e vlerës.

Nuk është ky rasti i parë. Për 2 vite janë zhvilluar 8400 tendera. 33% në këto 2-3 vite e tenderave janë me një pjesëmarrës në garë. Që do të thotë se nuk është tender, pasi nuk ka garë. Është dorovitje. 36% e tenderave janë në vlerën e fondit limit”, tha Murrizi.