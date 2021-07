11 kg drogë në portin e Durrësit, Çuçi: 1 ton e kapur në 4 muaj, dëshmi e luftës pa kompromis kundër krimit dhe e aftësisë së Policisë së Shtetit

Ministri i Brendshëm Bledi Çuçi ka reaguar pas kapjes së një sasie prej 11 kg e 650 gram kokainë në një kontejner me banane në Portin e Durrësit.





Ai deklaron se shkon në rreth 1 ton sasia e kapur gjatë katër muajve të fundit dhe se asgjë nuk është e rastësishme, por dëshmi e dëshmi e luftës pa kompromis kundër krimit të organizuar dhe e aftësisë zbuluese e goditëse të Policisë së Shtetit.

“Faktet flasin vetë. Pas operacionit të sotëm shkon në rreth 1 ton sasia e lëndës narkotike e llojit kokainë e kapur në Portin e Durrësit gjatë katër muajve të fundit. Asgjë nuk është e rastësishme, por dëshmi e luftës pa kompromis kundër krimit të organizuar dhe e aftësisë zbuluese e goditëse të Policisë së Shtetit. Këto operacione dëshmojnë gjithashtu besimin e lartë të partnerëve tanë ndërkombëtarë në hetimet e përbashkëta, intensive dhe profesionale, në goditjen e rrjeteve të trafikut të drogës. Kjo është një luftë e vazhdueshme, që nuk nis e as përfundon me një operacion. Ne do të vijojmë punën me Policinë e Shtetit dhe të gjitha agjencitë e tjera ligjzbatuese, brenda e jashtë vendit, për ta bërë Shqipërinë një vend më të sigurt”, deklaron ministri Çuçi.