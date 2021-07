Bora apo Xhensila, dy vajzat bëjnë ‘xing’ me të njëjtën veshje!

Shpeshherë kemi parë që figurat e njohura të ekranit bëjnë xing në veshje me njëri-tjetrin. Kësaj here ka rënë në sy fustani i moderatores Bora Zemani, i cili është i njëjti me atë që ka veshur para një viti Xhensila Myrtezaj.





Një veshje e ëmbël “pink” me të cilën dy bukuroshet e ekranit shqiptar duken mjaft bukur, por cilës mendoni se i shkon më shumë?

Xhensila shkëlqeu me veshjen në festën e vjetshme të ditëlindjes të Ajkës, ndërsa sivjet ka zgjedhur një stil krejtësisht tjetër për t’iu përshtatur bukuroshes së saj.

Ditën e djeshme vogëlushja mbushi 3 vite jetë dhe mami dhe babi vendosën që t’i dhuronin një ditëlindje të paharrueshme, duke u arratisur në destinacionin e ëndrrave të çdo fëmije, në “Disneyland”.