“Çdo abuzim do shkojë në SPAK”, Rama paralajmëron: Sistemi i prokurimeve publike do rrethohet nga një mur i lartë, askush s’do penetrojë dot!

Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar ngritjen e një sistemi të prokurimeve publike, të tillë ku nuk mund të penetrojë asnjë faktorë i jashtëm. Në fjalën e tij, në prezantimin e paketës së re ligjore të prokurimeve publike, kreu i qeverisë deklaroi se ky sistem duhet rrethuar nga një mur i lartë.





“Prokurimet publik, gjithë ky sistem, duhet rrethuar në një mur të lartë për të penguar penetrimin e të gjithë agjentëve atmosferikë, politikë, mediatik, ekonomikë, socialë, kulturorë, e me radhë”, tha Rama.

Më tej, kryeministri deklaroi se ky shtet duhet të kalojë në një nivel tjetër sa i përket fushës së prokurimeve publike, ku çdo institucion të funksionojë si hallkë dhe jo si bajrakë. Sipas Ramës, çdo shkelje dhe abuzim me tenderat, do të shkojë në SPAK nga godina e Kryeministrisë.

“Ky shtet të kalojë në një nivel tjetër në fushën e prokurimeve publike, duke bërë disa gjëra të thjeshta. Në radhë të parë, duke garantuar që çdo institucion funksionon si hallkë, jo si bajrakë. Duke funksionuar si hallkë, funksionon si pjesë e një zinxhiri ku komunikimi duhet të jetë jo 90%, por 1005 i garantuar. Rekomandimet e prokurimit publik nuk janë as në Bibël, as në Kuran, por janë rekomandimet që mund të diskutohen, ndaj të cilave mund të reagohet në mënyrë profesionale, por ama sikur në një rast të vetëm rekomandimet të bien në një vesh aq të shurdhër, sa mos të ketë fare përgjigje, a thua se Agjencia e Prokurimit Publik mbyll letra në shishe dhe i hedh në det, që dallgët t’i nxjerrin ku t’i nxjerrin, çdo rast i tillë do të shkojë në SPAK nga kjo godinë këtu. Pastaj a është i qëllimshëm, a është thjesht injorancë në raport me etikën shtetërore, këtë cështje indiferentët përkatës ta shpjegojnë, duke marrë avokatë me vete.

Janë disa objektiva lehtësisht të realizueshëm, nëse i gjithë sistemi i prokurimit konsolidohet në një proces, ku afatet janë të padiskutueshme. Jo afatet ligjorë të tenderave, se ato janë të padiskutueshme, por afatet në trajtim, kthim përgjigje, ndërveprim brenda institucioneve, në krijmin e një garancie për të gjithë operatorët, që loja me afatet nuk funksionon më. Na duhet të rrisim konkurrencën dhe kjo kërkon rritjen e besimit, pasi pjesëmarrja mbetet relativisht e ulët. Duhet një punë e posaçme dhe në këtë pikë titullarët e ministrive duhet të insistojnë për të rritur kapacitetet teknike, sepse një pjesë e gjërave që ndodhin në proces dhe që nuk garantojnë cilësi është paaftësi, si dhe për të rritur përgjegjshmërinë e autoriteteve kontraktore në planifikim, organizim dhe zhvillim procedurash. Shmangja e kritereve të qepura me dorë, që kufizojnë konkurrencën, me paketën e re ligjore është mundësuar të adresohet me efikasitet, duke vendosur detyrimin e institucioneve që procesverbalin ta publikojnë bashkë me dokumentet e procedurës.

Një tjetër element shumë i rëndësishëm, ku përmirësimi është i pamjaftueshëm, është zbatimi i kontratave. Një kontratë e zbatuar keq hedh në erë edhe një proces të zhvilluar mirë. Do t’iu inkurajoja publikisht që të njiheni me detaje, me paketën e re ligjore, dhe të gjithë të jenë të vetëdijshëm që me ligjin e ri titullarët janë përgjegjës direkt për menaxhimin e fondeve. Numri i pjesëmarrësve për procedurë, vlera e kursyer, numri i procedurave për negocim, dhe në këtë rast ministritë kanë shembullin më domethënës të suksesit. Falë angazhimit të ministrave personalisht, ku së bashku kemi vendosur që procedurat pa negocim, që ishin një lukuni e ardhur nga shpellat e të kaluarës, të ktheheshin në histori. Kjo tregon se ku ka vullnet, ka rezultat, edhe aty ku duket sikur janë të gjitha argumentet që rezultati të mos kërkohet, sepse nuk arrihet.

Është domethënëse që edhe në kontrata të mëdha, me sfida domethënëse dhe me pengesa që shfaqen si pasojë e inercisë së të shkuarës, dhe këtu kam parasysh disa kontrata të Ministrisë së Infrastrukturës, ku aty ku ka vullnet, nuk ka diskutim që fiton shteti. Më parë, të gjitha kontratat e rrugëve ishin qamet dhe të gjitha kontratat ishin rrugëve. Është bërë gjithçka. Sic janë këto raste, ka dhe raste të tjera në institucione të varësisë, që provojnë të kundërtën.

Ka shumë arsye që duhet ta dallojnë mandatin e tretë me dy mandatet e tjera. Kryesorja është që nëse në mandatin e parë ishim në gropë, nëse në mandatin e dytë kemi vënë një bazë, në mandatin e tretë duhet të ngrihemi lart. Në numrin e arsyeve dalluese duhet të jetë medoemos niveli i kompetencës, i eficencës, i transparencës, së prokurimeve të fondeve publike.

Prandaj duhet një sforco e veçantë, që komplimentet e BE dhe të partnerëve ndërkombëtarë për rritjen cilësore të nivelit të legjislacionit të ri, t’i marrim jo nga BE, as nga partnerët ndërkombëtarë, por nga populli shqiptar për rritjen cilësore të prokurimeve publike”, deklaroi kryeministri.