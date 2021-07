“Ju bëhet qejfi”, Stresi pranon ndarjen nga Keisi

Duket se më në fund Stresi ka pranuar ndarjen nga Keisi. Nëpërmjet rrjeteve sociale, reperi është pyetur edhe njëherë për raportin që dyshja ka. Këtë herë ai ka pranuar se janë ndarë, duke shprehur gjithë konsideratën për të dhe familjen e saj.





“Po ua shpjegoj një herë e mirë të gjithëve ju që me zor e prisni këtë lajm dhe do ju bëhet qejfi se kështu jeni ju. Vajzë më të mirë dhe familje më të mirë se ajo, sot e 1000 vjet unë s’do gjej më, por jeta kështu është nuk mbaron këtu, vazhdon, kështu që boll më me këto pyetje. Jo s’jemi më bashkë”, është përgjigjur Stresi.