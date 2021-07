Rama publikon pamje nga Thumana: Brenda 4 muajsh do jetë shndërruar në një qytezë të re

Kryeministri Edi Rama ka publikuar pamjet nga Thumana e goditur rëndë nga tërmeti i 26 nëntorit 2019 teksa thotë se do të jetë shndërruar në një qytezë të re brenda 4 muajsh. Rama shkruan se punimet kanë ecur me ritme rekord e në tetor do të fillojë akomodimi i familjeve në banesat e reja, ndërsa në fund të vitit përfundon i gjithë siti.





“Thumana tani

***brenda 4 muajsh do të jetë shndërruar në një qytezë të re, me 278 apartamente në 14 pallate, 155 banesa individuale, infrastrukturë moderne, shëtitore, terrene sportive, hapësira të gjelbërta, si dhe shkollën e kopshtin “Ramazan Jangozi”, por edhe qendër komunitare në shërbim të banorëve

Punimet kanë ecur me ritme rekord e në tetor do të fillojë akomodimi i familjeve në banesat e reja, ndërsa në fund të vitit përfundon i gjithë siti, përfshirë objektet publike për të cilat po punohet paralelisht nga Bashkia, e ku do të përqendrohen Njësia Administrative, Qendra Shëndetësore dhe një pjesë e mirë e shërbimeve publike për qytetarët.

#SkaKohëPërPushim♂️”, shkruan kryeministri Edi Rama.