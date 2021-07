Fotot e Rezarta Shkurtës me fustanin e nusërisë, detajet nga ceremonia

Rezarta Shkurta dhe Ermal Hoxha bën dasmën e tyre, pas historisë 17-vjeçare. Me një ceremoni të organizuar në ambientet e një anijeje në Vlorë, me miq e familjarë të çiftit, dyshja janë betuar për dashuri të përjetshme.





Ka qenë vetë Rezarta që ka shpërndarë fotot nga ceremonia, ku shihet me fustanin e bardhë. Më e dashuruar se kurrë, ajo i ka bërë edhe dedikimin romantik bashkëshortit, duke i thënë ndër të tjera se ende nuk ishte ngopur me dashurinë e tij.

“Ma kujtojne te afermit se sa vite jemi sebashku, sepse mua me duket sikur te dashuroj nga dje, aq e pangopur jam me ty… Ti dua aq shume dhe ato 3 thinjat e reja qe te kane dale, edhe ato pak floke qe po te bien dhe ti i ke aq problem! Une ti dua… Te dua dhe kur me nevrikos… Edhe ankohesh per vonesat e mija.. Te dua per babin qe je me princeshen e shtepise tonë.”, shkruan Rezarta.