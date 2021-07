“Ndihesha personi më me fat”, Fifi tregon punën e parë dhe shumën që ka marrë

Filloreta Raçi, këngëtarja e njohur si Fifi ka treguar gjatë një bisede me ndjekësit se në fillimet e karrierës së saj është paguar nga 10-35 euro për performancat që ofronte në lokalet e Prishtinës.





Ndonëse pagesa ka qenë kaq e ulët, ajo shprehet se atëherë ndjehej njeriu më me fat në botë që i jepej mundësia të punonte e të fitonte para me djersë.

“16 vjeçe dhe kam kduar në kafet e vogla në Prishtinë. Herë me kitarë, herë me tastierë dhe më e bukura është që ka pas raste kam marrë 10 euro për performancën e më shumë 35 euro në atë kohë. Dhe ndjehesha njeriu më me fat në botë se po e fitoja me djersë”, është përgjigjur Fifi teksa është pyetur se kur ka nisur punë për herë të parë.