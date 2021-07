Rama: Euro optimistët thonë; ‘Shqipëria do të hyjë në BE, kur Turqia të ketë presidencën’, europesimistët…

Kreu i qeverisë shqiptare, Edi Rama deklaroi se Shqipëria do të jetë e fundit që do të dalë nga Bashkimi Europian.





I pranishëm në edicionin e 23-të “Symi Symposium” Rama tha se eurooptimistët thonë se Shqipëria do të hyjë në BE, kur Turqia të ketë presidencën, ndërsa pesimistët se “Shqipëria do të hyjë në BE, kur Turqia të ketë presidencën”.

“Autostradat mund të mos sjellin demokrati, por ato mund të ccojnë dhe demokracinë në dreq. Kushdo që të bëhet pjesë në mini-shengen, është i mirëpritur. Është e qartë se Serbia nuk mund të thotë se duhet ta bëjë me të gjithë, ose me askënd. Duhet të ecim larg. Ccmenduri që të jesh i izoluar ndaj veegts dhe BE. Ka thë zëra që thonë se kjo është ;jugosllavia e re. Por nuk është kështu. Jemi shumë të vegjël. Por kompanitë e mëdha e bëjnë historinë shumë ndryshe. Do të ishte keq që të humbnim kohë. BE hezsitonte dhe për këtë gjë. Tashmë ata e kuptojnë dhe e duan. Por duhet ta bëjmë ne. Ne kemi edhe SHBA-të, sepse ne ishim të parët që shkonim në luftë. Ne ishim bërë ushtar mjaft besnik të perandorve të reja për shkak të perandorive të vjetra. Ishim të fundit që u larguam nga Bashkimi Sovjetik, dhe të fundit nga Kina.

Do të jemi të fundit që do të largohemi nga BE. Ka një shaka që është me një europesimist dhe një eurooptimisti. Eurooptimisti thotë; Turqia do të hyjë në BE kur Shqipëria të ketë presidencën. Europesimisti thotë: Shqipëria do të hyjë në BE, kur Turqia të ketë presidencën”, -tha Rama, duke shkaktuar edhe të qeshura në sallë.