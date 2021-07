COVID-19/ 2794 raste të reja ,402 infeksione me variantin Delta, 6 vdekje në 24 orët e fundit në Greqi

Autoritetet greke njoftuan të enjten 2794 raste me koronavirus në 24 orët e fundit, nga të cilat 7 janë identifikuar pas kontrolleve në portat hyrjes të vendit. Numri i përgjithshëm i rasteve arrin në 450,512.





Numri i pacientëve të trajtuar me intubim është 132. Që nga fillimi i pandemisë, 2,740 pacientë janë larguar nga ICU. Lidhur me mutacionet, regjistrimet e reja treguan 402 raste në total me variantin Delta, ndërsa llojet e mutacionit të Afrikës së Jugut u dyfishuan, pasi nga 115 të regjistruar në 2 korrik, ata arritën 215 pesë ditë më vonë.

Në 24 orët e fundit janë regjistruar 6 vdekje të reja të pacientëve me COVID-19, ndërsa që nga fillimi i epidemisë janë regjistruar një total prej 12,819 vdekje.