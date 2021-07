“Dua t’i jap ndonjë gjë Rovenës”/ Pjesë nga përgjimi i Rovena Vodës, ish-zv.ministrja nuk donte telefon “Iphone”

Dosja në ngarkim të ish-zv.ministres Rovena Voda është e “mbushur” me biseda mes personave të tretë por edhe të ndërhyrjes së zyrtares së lartë në çështjen e punësimit të së resë. Në dosje, në një nga fragmentet e përgjuara nga SPAK, Florida Beu bisedon me të ëmën e saj, ku i thotë se do ti japë para Rovena Vodës.





Pjesë nga përgjimet:

Florida Beu: Me lekët që do më japë Genti, dua t’i jap ndonjë gjë asaj Rovenës që ta ndjejë pak si detyrim…

E ëma: Aman, ishalla o Zot, dritë iu bëftë edhe asaj.

Florida Beu: Të dalim për darkë a kushedi…

Ndërkohë që në një tjetër pasazh të përgjimeve të SPAK, Florida Beu pretendon se zv.ministrja i ka kërkuar që telefoni që do ti japë të mos jetë i markës “Iphone”./dosja.al