Partizani fiton edhe të dytën ndaj moldavëve, në turin e dytë të Conference League gjen Basel

Partizani fiton edhe ndeshjen e kthimit në Conference League dhe shkon në turin e dytë. Të kuqtë fituan 3-2 në Moldavi përballë vendasve të Sfintul George.





Të besuarit e Ilir Dajës kishin fituar edhe ndeshjen e parë në Elbasan 5-2, teksa në total ky duel përfundoi 8-4 në favor të Partizanit.Partizani e nisi keq. Në fakt ishte arbitri që u tregua zemërgjerë me moldavët, duke akorduar një penallti të paqenë për vendasit, që e kthejnë në gol.Megjithatë, Cara barazon në minutën e 15-të. Një gol shumë i bukur nga futbollisti i Partizanit. Moldavët nuk dorëzohen dhe kalojnë sërish në avantazh. Kësaj here goli dhurohet nga kapiteni Alban Hoxha. Portieri nuk e zotëron si duhet topin dhe Sfintul shënon.

Por edhe Partizani shfrytëzon një gabim të mbrojtjes vendase dhe Junior nuk fal për 2-2 në minutën e 42-të.

Në pjesën e dytë Partizani ishte zot i fushës, duke qarkulluar topin. Dhe u shpërblye me golin e Junior. Katër gola në dy ndeshje për brazilianin. Partizani do të ndeshet me Bazelin e Zvicrës në turin tjetër.