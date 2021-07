Pas raportit të IKSHPK-së reagon kompania “Hidrodrini”, kërkon sqarime shtesë për mostrat e ujit që janë marrë për analiza

Kompania “Hidrodrini” e cila furnizonte banorët e Deçanit me ujë, ka reaguar pas vendimit që bëri të ditur kryekomunari i Deçanit se kjo kompani nuk do të ketë me në menaxhim ujësjellësin e Deçanit, pasi nga analiza mikrobiologjike e ujit u bë e ditur se kishte disa baktere që mund të jenë shkaktare për helmimin e më shumë se 1.500 banorëve.





Kompania, përmes një statusi në ‘Facebook’ ka thënë se pas raportit të sotëm të IKSHPK-së dhe 10 rekomandimeve që kanë dalur nga ky raport, KRU ‘Hidrodrini’ ka urdhëruar të gjitha Njësitë Operative, që nga mëngjesi të fillojnë implementimin e rekomandimeve të reja në fjalë që burojnë nga raporti i pasditës i publikuar nga IKSHPK.

Kompania ka thënë se i kërkon IKSHPK sqarime shtesë rreth analizës së ujit për mostrat që janë marrë dhe i kërkon që të marrin edhe mostra nga puset e qytetarëve.

Njoftimi i plotë: