“Do t’i mbrojmë kufijtë tonë me çdo kusht”, kryeministri grek: Do të përgjojmë njerëzit që përpiqen të hyjnë ilegalisht nga deti

Greqia është “e angazhuar për të mbrojtur kufijtë e saj me çdo kusht”, duke përfshirë përgjimin e njerëzve në det nëse ata po përpiqen të hyjnë ilegalisht në vend, tha Kryeministri Mitsotakis të enjten pas një takimi me homologun e tij Lituanisht, vendi i të cilit është përballur me një fluks të shtuar migrantësh .





Kyriakos Mitsotakis i bëri komentet pas bisedimeve në Athinë me Kryeministrinë Lituaneze Ingrida Simonyte, vendi i së cilës ka parë shumë njerëz nga Lindja e Mesme dhe Afrika që kalojnë nga kufiri me Bjellorusinë në javët e fundit.

Të dy udhëheqësit thanë se fluksi i fundit në Lituani u orkestrua nga qeveria e Bjellorusisë si një formë presioni ndaj Bashkimit Evropian, në të cilën Greqia dhe Lituania janë anëtare. Mitsotakis e krahasoi situatën me atë me të cilën u përball Greqia vitin e kaluar, kur Turqia njoftoi se kufijtë e saj në Evropë ishin të hapur, duke dërguar mijëra migrantë në kufirin grek.

Mitsotakis i përshkroi veprimet e Bjellorusisë si “thjesht të papranueshme”. Ai tha se Greqia dhe Lituania janë përballur me situata që “karakterizohen nga flukse të vazhdueshme migratore, të shoqëruara herë pas here nga një përpjekje e orkestruar nga një vend i tretë për të ushtruar presion politik mbi Bashkimin Evropian përmes migrimit si një mjet për parashikimin e fuqisë gjeopolitike”.