Elvis dhe Fatma Naçi shpëtojnë nga mjerimi të moshuarit në Durrës, gjesti që preku zemrat e tyre dhe bujaria e shqiptarit nga Amerika

“Shqiptarët për Shqiptarët” kanë udhëtuar sërish në periferinë e qytetit të Durrësit, atje ku jeton familja Iljazi. Fatmira dhe Ilmiu e çojnë pleqërinë e tyre në kushte të mjerueshme, e mbi të gjitha pa patur pranë fëmijë. Edhe këtë të premte studio e emisionit “Shqiptaret për shqiptarët” zhvendoset në terren. Elvis dhe Fatma Naçi shkuan për të takuar të moshuarit por edhe për tu thënë një lajm të mirë.





“Jemi në emisionin Shqiptarët për shqiptarët, kjo është hera e dytë e emisionit që ne jemi në terren sepse puna vazhdon, puna dhe veprat e mira do të jenë gjithmonë me ne. Jam bashkë me Fatmën, do të bëjmë një vepër shumë të mirë. Nga ana tjetër Sidriti me Merin janë nisur për të përmbushur një vepër tjetër po të kësaj rëndësie. Publikut i kujtohet historia e Fatmirës dhe bashkëshortit të saj, të cilët ishin të sëmurë. Por kur vjen koha që ne vijmë dhe shikojmë nga pranë hallin e madh që kanë është komplet diçka tjetër. Fatmira është pak e sëmurë vetë dhe ka të sëmurë bashkëshortin. Ne nuk bëjmë dallim mes fëmijëve jetime dhe të moshuarve të cilët nuk kanë fëmijë, ata janë pa përkrahje pa fëmijë, pa të afërt kanë nevojë për mbështetje, janë në një moshë shumë delikate, janë në moshë të thyer dhe më të vërtetë kur e dëgjova nënë Fatmirën për hallin që kishte”,-tha Elvis Naçi.

“Sot vijmë dhe jemi pranë dy të moshuarve, janë të pamundur, vetë mosha, kushtet ekonomike dhe të shtëpisë janë tejet të vështira. T’i shtojmë edhe kushtet ku temperaturat janë shumë të larta, ne për momentin jemi duke bërë xhirime në orën 14.00 dhe aktualisht temperaturat janë jashtëzakonisht të larta, mbase një pjesë e publikut që na shikojnë po pushojnë por këto ndikime të motit nuk kanë ndonjë peshë tek ne pasi zemrat tona janë të freskuara nga kjo vepër e mirë që na pret, emocioni sigurisht na freskon, mezi pres që t’i takon nga afër, të shikojmë edhe kushtet që ata ndodhen,jemi të lumtur që do t’i ndihmojmë”, tha Fatma.