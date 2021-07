Hapet aksi i By pass-it të Vlorës, Rama: Vepër spektakolare, lehtëson qarkullimin gjatë pikut të sezonit!

Është hapur sot aksi i By pass-it të Vlorës, që pritet të lehtësojë qarkullimin e mjeteve në qytetin bregdetar, gjatë këtij sezoni turistik.





Kryeministri Edi Rama ishte këtë pasdite në një inspektim në aksin e hapur, së bashku me ministren e Infrastrukturës, Belinda Balluku.

Në një mesazh në “facebook”, shoqëruar me videon e inspektimit, Rama thekson se “kjo është një prej veprave më spektakolare të infrastrukturës sonë kombëtare, e cila do të shkurtojë lëvizjen, nxisë zhvillimin e një tjetër zone plot potenciale dhe sigurisht do t’u ofrojë udhëtarëve pamje nga më të bukurat drejt bregdetit të jugut”.

Mesazhi i Ramës:

Bajpasi i Vlorës – Hapet aksi i ri panoramik për të lehtësuar qarkullimin e automjeteve gjatë pikut të sezonit

Një prej veprave më spektakolare të infrastrukturës sonë kombëtare, e cila do të shkurtojë lëvizjen, nxisë zhvillimin e një tjetër zone plot potenciale dhe sigurisht do t’u ofrojë udhëtarëve pamje nga më të bukurat drejt bregdetit të jugut, tanimë është në prag të përfundimit, por e hapur për lëvizjen e pushuesve☀️

