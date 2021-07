Kanabisi pranë domateve në Lushnjë, ministrja Ekonomi: Që nga 2010 marrëveshje me prokurorinë e Policinë për eksperimente me fara të dyshuara

Ministrja e Bujqësisë Milva Ekonomi ka sqaruar sot në Neës24, në rubrikën “Opinion” shfaqjen në pamjet filmike të vetë institucionit gjatë aktiviteti në Lushnjë të bimëve të kanabisit pranë domateve.





Ekonomi tha se ka një marrëveshje prej vitit 2010 me Prokurorinë dhe Policinë për mbjelljen e farave të dyshuara që më pas në varësi të rezultatit sjellin vendimet e këtyre institucioneve.

“Në Ministrinë e Bujqësisë funksionojnë dhe 5 institucione varësie, janë të shpërndara në të gjithë vendin, kanë detyra të ndryshme shkencore. Si të tilla merren dhe mënyrën si duhet të kultivohen perimet, si duhet të mbarështohet një gjedh e me radhë. Që nga 2010 e këtej, në këto qendra që janë shtetërore, mes prokurorisë, policisë dhe Qendrës së Fushë-Krujës, ka pasur një marrëveshje për të bërë eksperimente për fara të dyshuara. Do përdorë për këtë një bazë eksperimentale dhe baza është sera. Janë bimë që kanë cikël 1-vjeçar, quhen perime dhe do shihen në një serë.

Ndërgjegjja profesionale e stafit të Ministrisë së Bujqësisë është e lartë, ato marrin sipas atyre që sjell prokuroria këtë farë në kushtet e serës. Fara mund të qëllojë të jetë kanabis, por mund të jetë dhe spinaq, apo kërp dhe ka nevojë për një rritje biologjike që prokuroria e policia të ndërmarrë një vendim. Nëse rezulton kanabis e merr prokuroria, nuk është detyra jonë, ne jemi vetëm një hallkë”, deklaroi ajo.

Ministrja tha se është një nga detyrat që kryen një qendër bujqësore në varësinë e Ministrisë së Bujqësisë. “Ne nuk e kemi për detyrë këtë gjë. Ne e rrisim e merr policia e çon në një laborator tjetër”, u shpreh Ekonomi.