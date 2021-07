Varianti Delta mbizotërues në të gjithë botën, zyrtarët amerikanë: Po nxit rritjen e vdekjeve në SHBA

Varianti Delta i COVID-19 është tani varianti dominues në të gjithë botën dhe po sjell një rritje të vdekjeve rreth Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pothuajse tërësisht midis njerëzve të pa-vaksinuar, thanë zyrtarët amerikanë të premten.





Sipas Reuters, rastet me COVID-19 janë rritur për 70 për qind gjatë javës së kaluar dhe vdekjet janë rritur me 26 për qind, derisa shumica e rritjes ndodhi në qarqe me nivele nën mesatare të vaksinimit, tha Drejtoresha e Qendrës amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, Rochelle Walensky gjatë një konference shtypi.

“Kjo po bëhet një pandemi e të pa-vaksinuarve”, tha ajo.

Ndryshe, bazuar në të dhënat e Worldometer, SHBA-ja ka regjistruar deri më tani 34.8 milionë raste me coronavirus, derisa numri i viktimave u rrit në 624 mijë.