“Mezi po pres”, Berisha konfirmon hyrjen në parlament: Kemi armatë të fuqishme kundër regjimit më të ashpër të Ballkanit pas Enver Hoxhës

Ish-kryeministri Sali Berisha, ka konfirmuar futjen e tij në Kuvendin e Shqipërisë në mandatin e ri që e merr zyrtarisht në muajin shtator. Pasi mori pjesë në Kuvendin Kombëtar të PD-së, Berisha u ndal në një prononcim për mediat, theksoi se mezi po priste të kthehej në parlament.





“Detyra e çdo demokrati sot nga ky Kuvend është një betim solemn, për të mos e lënë gurë pa kthyer, përpjekje pa bërë për të përmbysur narkoshtetin e vetëm në Europë.

Ky narkoshtet duhet ta ketë orën e numëruar, opozita ka një armatë prej 730 mijë shqiptarësh, të cilëve kreu i Meduzës nuk ia grabiti dot votën, ndaj edhe duhet t’i shihni gjëra në kompleksin e tyre. Çdo demokrat, çdo opozitar do ta thojë fjalën e tij fuqishëm, dhe ai duhet dhe do t’i ketë kohët e numëruara. Ajo çka them unë është kjo, jo dëshpërim, sepse jemi një armatë e fuqishme, që mjafton të vendosim të përballemi me regjimin më të ashpër që ka njohur Ballkani pas Enver Hoxhës.

Mezi po pres, mezi po pres, unë jam themelues i parlamentit pluralist në Shqipëri, mezi po pres. Procedurat gjyqësore nuk janë procedura emergjente, unë kam shumë besim te avokati im, mund tiu them ju se jemi në hapat final para dorëzimit të padisë te gjykësi, unë qëndroj besimplotë te drejtësia.”, tha Berisha.