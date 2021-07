Me shpejtësi ‘skëterrë’ në rrugët e vendit, Policia nuk ‘kursen’ shoferët e ‘pabindur’: 12 të arrestuar në 24 orë, pezullohen dhjetëra leje drejtimi dhe vendosen mijëra gjoba

Policia e Shtetit ka publikuar bilancin e masave të vendosura gjatë 24 orëve të fundit, në kuadër të shoferëve që nuk respektojnë sinjalistikat rrugore.





Sipas njoftimit zyrtar, gjatë 24 orëve të fundit, janë arrestuar 12 persona, janë pezulluar 43 leje drejtimi si dhe janë vendosur mbi 2 mijë gjoba.

Shoferët e ndaluar nga policia, janë konstatuar duke lëvizur në rrugë me shpejtësi tejet normave të lejuara, në gjendje të dehur, e në raste të caktuara, pa leje drejtimi.

Njoftimi i plotë i policisë:

Respekto rregullat e qarkullimit rrugor, shpëto jetë!

24 orët e fundit: 12 shtetas në pranga, për drejtim mjeti në gjendje të dehur apo pa leje drejtimi, 43 leje drejtimi të pezulluara për shpejtësi tej normave të lejuara, për drejtim mjeti nën efektin e alkoolit apo gjendje të dehur dhe 2354 masa administrative për shkelje të Kodit Rrugor, që janë rrezik potencial për përfshirje në ngjarje rrugore.

Vijojnë kontrollet intensive nga Policia Rrugore, në të gjitha rrugët interurbane dhe në qendrat e banuara, në të gjithë vendin, për të evidentuar dhe ndëshkuar shkelësit e Kodit Rrugor, me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore dhe rritjen e parametrave të sigurisë së jetës në rrugë.

Intensifikimi i kontrolleve nga Njësia Operacionale e Policisë Rrugore, Komisariati i Policisë Rrugore Tiranë dhe Sektorët e Policisë Rrugore në DVP-të, duke përdorur dronë, radarë, kamera, aparate fotografike, makina të paloguara, gjatë 24 orëve të fundit, ka çuar në pranga 12 drejtues mjetesh, nga të cilët 6 për drejtim mjeti në gjendje të dehur dhe 6 për drejtim mjeti pa leje drejtimi.

Përgjatë kontrolleve parandaluese të alternuara, me qëllim konstatimin dhe verifikimin e shkeljeve që janë burim për aksidentet rrugore, efektivët e Policisë Rrugore të Tiranës arrestuan në flagrancë shtetasin A. H., 26 vjeç, banues në Tiranë, sepse në bulevardin “Zhan D’Ark”, për t’iu shmangur masës administrative, iu ka ofruar punonjësve të Policisë Rrugore, 2.000 lekë të rinj.

Për të lehtësuar sadopak trafikun e rënduar të mjeteve në qytetin e Sarandës, për shkak të fluksit të madh të pushuesve që frekuentojnë në fundjavë dhe gjatë javës këtë qytet, Policia Rrugore e Sarandës, përgjatë 24 orëve të fundit, ka hequr me karrotrec dhjetëra automjete të parkuara gabim në rrugë, që bllokonin lëvizjen e lirë të automjeteve dhe të qytetarëve, si dhe kanë ndëshkuar me masë administrative 32 drejtues mjetesh, duke iu hequr edhe qeset e zeza nga xhamat e automjeteve të tyre.

Falë rritjes së besimit të qytetarëve, të cilët kanë telefonuar te 112 dhe kanë denoncuar me foto e video në Komisariatin Dixhital, në të gjithë vendin janë

vendosur 432 masa administrative, kryesisht për parkime të gabuara, xhirim gomash apo shpejtësi në qendrat e banuara, duke rrezikur jetën e banorëve. Në tri raste, në Tiranë, Durrës e Fier, janë arrestuar në flagrancë në gjendje të dehur tre drejtues mjetesh që kryenin manovra të rrezikshme në rrugë.

Po gjatë 24 orëve të fundit, si rezultat i kontrolleve dhe denoncimeve në Komisariatin Dixhital e në numrin pa pagesë 112, janë ndëshkuar me masë administrative 1890 drejtues mjetesh, për shkelje që janë rrezik potencial për përfshirje në aksidente rrugore, si parakalime e manovra të rrezikshme në rrugë, shpejtësi tej normave të lejuara, përdorim të celularit gjatë drejtimit të mjetit, mosvendosje të rripit të sigurimit apo kaskës mbrojtëse, drejtim mjeti nën ndikimin e alkoolit apo pa leje drejtimi.

Si rezultat i mbulimit të të gjitha akseve rrugore me radarë, në të gjithë vendin janë evidentuar shpejtësi gati mbi dyfishin e lejuar, si në qendrat e banuara në Kamzë e në Bulevardin e Ri në Yzberisht, ashtu edhe në akset rrugore nacionale, shpejtësi që kanë arritur deri në 171 km/h në Laç-Milot.

Gjithashtu janë pezulluar 43 leje drejtimi, nga të cilat 33 për drejtim mjeti me shpejtësi tej normave të lejuara, që varionte nga 78 km/h në qendrat e banuara deri në 171 km/h në rrugën interurbane Laç-Milot, si dhe 10 leje drejtimi, për drejtim mjeti nën ndikimin e alkoolit.

Policia Rrugore apelon për të gjithë drejtuesit e automjeteve që të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, si dhe fton qytetarët që të denoncojnë në Komisariatin Dixhital dhe në numrin e emergjencave 112, çdo paligjshmëri.