Në ç’vende të shkosh kur je ~shumë~ single

1 – Mblidhni ca shokë/shoqe dhe bëni një garë të vogël shots-ash. Pasi të keni kthyer ca, do i flisni atij djalit ose vajzës simpatike pa asnjë ndrojtje.





2 – Merrni pjesë në një kurs kërcimi: latine, zumba, popullore etj.

3 – Frekuentoni çdo “house party” që gjeni.

4 – Udhëtoni me agjensi udhëtimi me guida. Në një grup me të panjohur, mund të bëni miq të mirë (dhe jo vetëm).

5 – Bëhuni pjesë e një organizate vullnetare.

6 – Shkoni në një club striptizmi.

7 – Bëni “e vërtetë apo sfidë”, gjatë një mbrëmjeje në një nga bar-et më të famshme të qytetit.

8 – Shkoni në gjithë udhëtimet që organizon shkolla, puna.

9 – Udhëtoni, vetëm.

10 – “Lundroni” në Tinder.

11 – Shkoni në gjithë festat e beqarisë, dasmat dhe fejesat ku jeni ftuar.

12 – Frekuentoni zona me shumë njerëz, gjallëri dhe lëvizje.

13 – Shkoni në palestër.