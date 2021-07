Stuhia mbërrin në Greqi, breshër dhe erëra të forta, shkakton dëme në plantacione bujqësore

Ashtu sikurse ishte parashikuar moti i keq ka mbërritur edhe në Greqi duke prekur qytetin e Florina-s dhe disa qytete të tjera.





Breshëri goditi qytetin e Follorinës të dielën pasdite duke goditur edhe një herë të korrat, duke i dhënë një goditje finale, siç thonë fermerët, prodhimit bujqësor të zonës.

Në një njoftim zyrtar autoritetet greke u shprehën se pritet parashikim i jashtëzakonshëm i përkeqësimit të motit sot të dielën dhe nesër të hënën me stuhi të forta që do të shoqërohen në vende me breshër dhe përkohësisht nga erëra të forta.