Anëtari i Këshillit Kombëtar të PD: Berisha, protagonizëm të theksuar, ka penguar debatin real. Kritikat? T’i thonë para se të ikin, duhet një realitet tjetër komunikimi

Anëtari i Këshillit Kombëtar të PD Agim Baçi ka folur sot në studion e News24, në rubrikën “Opinion” për Kuvendin Kombëtar të PD, të mbajtur të shtunën nga ku dolën emrat e rinj të forumeve të selisë blu, ndërkohë që pati dhe kritika dhe problematika të nxjerra gjatë tij.





Sa i përket zgjedhjes së tij në Këshillin Kombëtar, ai tha se është një lloj rrugëtimi i ri, por se nuk mund të thotë se çdo të ndodhë. “Është një sfidë”, shprehet ai.

Për pakënaqësitë apo largimet, ai shprehet më tej se gjërat u dëgjuan deri në fund, pjesëmarrja ishte. “Largime mund të kishte, shkonin, vinin, pinin kafe, e kanë dhe si mënyrë komunikimi, është normale. ndodh dhe në Kuvend kur flet kryeministri jo më Këshillin Kombëtar”, tha Baçi.

Lidhur me Edit Harxhin dhe Arben Ristanin të cilët mbetën jashtë Këshillit Kombëtar, ai u shpreh se ata mund të zgjedhin nëse do jenë pjesë e betejës apo jo. Teksa tha se e ka mbështetur qëndrimin e Mark Markut, por se gjërat duhen thënë kur je brenda.

“Për shkak të kontributit mund të ishin, por në një parti nuk mund të jenë të gjithë, rëndësi ka a do jenë pjesë e betejës për ta bërë PD-në shumicë qeverisëse, apo do jenë jashtë. Unë kam qenë për atë që njerëzit duhet të debatojnë kur janë brenda forumeve, jo kur ikin.

Pse parimisht e kam mbështetur z. Marku, por kështu i ka thënë gjërat dhe kur ka qenë PD në pushtet. I shkon kjo gjë, e tha në një kohë kur po fillon parlamenti.

Ai ishte promotor i nisjes së një debati të rëndësishëm, por si një leksion që gjërat duhen thënë brenda forumeve, sepse nëse do të përmirësosh diçka duhet t’i thuash në kohën e duhur. Ata njerëz që janë zgjedhur, duhet të mendojnë pse duhet të jenë aty”, u shpreh ai.

Për qëndrimin e ish-Presidentit Nishani, Baçi tha se “mbledhjet e Këshillit nuk kanë qenë ndryshe. Z. Nishani mund t’i kishte ngritur këto debate, këto probleme. Mos ta bëjmë si votimet e eurovizion për qejfe komshinjsh, do doja të ishte që njerëzit që e marrin në përgjegjësi jo si privilegj.

Analiza më e thelluar dhe më e qatë ka qenë gjatë kohës së fushatës kur u vunë përballë kandidatët për kreun e PD dhe u thanë gjërat. Z. Basha i pasqyroi dhe iu drejtua jo vetëm atyre që duan të kontribuuan dhe duan të kontribuojnë. Propozimi që mu duk interesant është koalicioni me qytetarët. Që strukturat e PD të gjejnë një rrugë krejt ndryshe komunikimi me qytetarët, të flasim me ta. Z. Rama ka kthyer korrupsionin në normalitet, ka kthyer konceptin e klientelizmit, i sheh qytetarët si klientë.

Në Kuvend flasin ata që kanë drejtuar qarqet, pavarësisht se do donin të ishin më shumë zëra. Kishte gjëra që u thanë për mënyrën si u zgjodhën emrat etj”, tha ai.

Baçi pati një qëndrim dhe për rolin e ish-liderit historik të PD Sali Berisha.

“Shumë kritikë të z. Basha janë ata që besojnë tek protagonizmi i z.Berisha, por janë dy njerëz të ndryshëm. Z. Berisha duhet ta lejonte z. Basha të gabonte vetë. Ka një protagonizëm të theksuar, ka qenë prezent në media. Basha ka marrë një parti që adhuronte Sali Berishën dhe mund të çlirohen vetë nëse zoti Berisha do ishte më pak i angazhuar, më i tërhequr. Duke lënë që betejën e madhe ta bënin ata njerëz që PD zgjodhi. Ka penguar debatin real. Gjëja e parë dhe shpresoj që PD të mos ketë asnjë shenjë fatalizmi, nuk besoj që shumica e shqiptarëve duan të tallen. Shqetësimi im më i madh ka qenë pasojat kulturore të komunikimit të z. Rama.

PD përpara një personazhi që ka ndryshuar shumë, nuk mund të sillet as si në 92 e as në 95”, tha ai.

Për Baçin duhet një realitet tjetër komunikimi brenda PD.

“Komunikimi fillon me vetveten. PD duhet ta ketë debatin gjithmonë të hapur. Kur merret një vendim duhet respektuar shumica. Duhet të pranojmë që duhet një realitet tjetër komunikimi brenda PD. Nuk mund të kemi një shkollë si ajo dikur sepse kemi një brez tjetër, ka ide të tjera të komunikimit, sot është teknologjia.

Duhet të ndërtosh një marrëdhënie komunikimi, jo të bëhesh si Rama.

Shumica e këtyre zërave nuk do ishin kritikë nëse PD do kishte fituar zgjedhjet. Do arrinin kompromis, unë nuk jam për kompromis, por duhen thënë në kohë. Nuk u mërzit askush pse Mark Marku apo Bujar Leskaj foli ashtu. Kush i ka ndaluar që kur propozojnë diçka brenda partisë ta bëjnë publike që është ide e tyre, por jo të flasin me inate apo pasi largohen.

Duhet ta urojmë SPAK-unë që ka filluar të lëvizë. Me drejtësinë merr kuptim dhe media dhe opozita, ndryshe ngjajnë si thashethemexhinj. Ndaj jemi këtu ku jemi qoftë për realitetin e medias, qoftë për atë të opozitës”, tha ai.