Kurti flet pas takimit me Vuçiç: Propozova deklaratën e paqes, mu refuzua

Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, ka thënë pas takimit në Bruksel me Presidentin serb Aleksandër Vuçiç, se ky i fundit, ka refuzuar propozimin e një marrëveshjeje me gjashtë nene, si deklaratë paqeje mes Kosovës dhe Serbisë.





“Unë sot propozova fillimisht një marrëveshje të shkruar me gjashtë nene si një deklaratë e paqes mes Kosovës dhe Serbisë, e cila u refuzua. U refuzua ende pa u lexuar dhe kjo për mua tregonte mosgatishmërinë për marrëveshje”, tha Kurti.

Kurti tha se propozimi i tij u pranua me butësi nga shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian, Josep Borrell, por që u refuzua nga presidenti serb.

“Insistuam aty ku shprehet zotimi ynë për të pagjeturit, të futet edhe fjala “ballafaqimi me të kaluarën. Kjo u pranua në një mënyrë të zbutur nga Josep Borrell, mirëpo u refuzua nga presidenti i Serbisë.Unë nuk e kuptoj se pse duhet t’i frikësohemi kaq shumë përballjes me të kaluarën. Ballafaqimi me të kaluarën është i domosdoshëm”, përfundoi Kurti.