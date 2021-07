“Ngelët të gjitha beqaret me qen”, Rozana Radi i kthehet në mënyrën më të ashpër ndjekëses

Rozana Radi zbuloi ditën e djeshme se ka adoptuar një qenushe, të quajtur Lily. Ajo ndau me ndjekësit në rrjete sociale një foto me qenushen, por mes mesazheve nuk mungoi një koment ofendues nga një ndjekëse.





“Ngelët të gjitha beqaret me qen dhe ne mace”, i ka komentuar një ndjekëse Rozanës

Asaj nuk i ka shpëtuar ky koment dhe menjëherë i është kthyer ashpër.

“Beqare mos je vet shpirt se un se mbaj mend sa shume kohe ka kaluar kur kam qene, por edhe po te ishe cte hyn ne xhep ty qeni, macia, ime …. ty kur te solli nena ne jete cfar te mesoj? Ti besh llogarin te tjereve?!.Pse jeni kshu moj aman ! Gra qe han grat! C’fare mllefi ke qe rri ne insta e te del pune me punet e botes. Bej palester ose bej dicka qe te djersitesh se cliron energjit negative mos i nxirr ketu me emer dhe mbiemer se ja tani per dreq do te marrin portale! Edhe po e hoqe ti i kam bere foto un dhe do ta hedh ne story. Pse do te deshtosh nr daljen tende te pare Ose me mire degjo mua, hap nje profil fallco dhe opaaaa bjeri te gjitha grave, qeneve, maceve edhe zogjve po pate fuqi…. bjeri.moj cte plasi se me adres fallco do jesh. #graqehanegra #turp”.-shkruan Rozana në koment.

“Ç’i beri qeni im Anxhelines, ose me mir ta themi cfar ka Anxhelina me grate me qen, me grate beqare, me grat qe bashkjetojne mbajne dhe qen!!!!”