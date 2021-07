Protestat e pronarëve të lokaleve, reagon Rama: Lungomare s’ka muzikë, po ndotje akustike të tmerrshme

Rama shkruan se Lungomare s’ka muzikë po ndotje akustike të tmerrshme ku përzihen dhjetëra linja burime menjëherë dhe se e drejta e atyre që duan zhurmë muzikore tërë natën nuk fiton dot mbi të drejtën e atyre që natën duan zhurmën e detit.

Gjithsesi ai kujton se nga 20 korriku, pra nesër muzika do të ndalet në 23.00 në çdo zonë turistike të banuar, që do të thotë 1 orë më shumë nga ajo aktualja.

“Protestë në Lungomare për muzikën?

1. Lungomare s’ka muzikë po ndotje akustike të tmerrshme ku përzihen dhjetëra linja burime menjëherë

2. E drejta e atyre që duan zhurmë muzikore tërë natën nuk fiton dot mbi të drejtën e atyre që natën duan zhurmën e detit

3. Siç është lajmëruar, nga data 20 korrik muzika do të ndalet në 23.00 në çdo zonë turistike të banuar dhe kush do të kërcejë e të këndojë tërë natën po të dojë, le të organizohet në natyrë, në pika ku nuk shqetëson njeri – si në tërë botën e civilizuar turistike”, shkruan Rama.