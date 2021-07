Drejtori ekzekutiv i Milan diagnostifikohet me kancer në fyt/ Formë e shërueshme, shihemi së shpejti

Drejtori ekzekutiv i AC Milan, Ivan Gazidis është diagnostifikuar me kancer në fyt. Në një deklaratë zyrtarë, Milan sqaron se pas një seri testesh e skanimesh Gazidis ka dalë me kancer, por mjekët garantojnë se ai do të shërohet.Vetë Gazidis thotë se ka një formë të shërueshme të kancerit dhe i premton të gjithëve se do të shihen së shpejti.





Gjithashtu ai thekson se Milani mbetet një ekip i fortë dhe ka besim se grupi i lojtarëve do e çojë përpara skuadrën.

DEKLARATA ZYRTARE E MILAN

AC Milan informon tifozët dhe palët e tij të interesit se CEO ynë, Ivan Gazidis, është diagnostikuar me një kancer në fyt. Bazuar në një seri të gjerë testesh dhe skanimesh, mjekët presin që ai të shërohet plotësisht.Ivan do të mbetet operacional gjatë trajtimit të nevojshëm në klinika të specializuara, me mbështetjen e plotë të pronësisë, Presidentit Scaroni dhe Menaxhimit të Lartë të Klubit.

Në një mesazh për të gjithë komunitetin e AC Milan, Ivan tha:

“Sigurisht, nuk ka kurrë një kohë të mirë për një diagnozë të kancerit. Por unë kam një formë shumë të shërueshme të kancerit dhe një diagnozë pozitive. Unë kam ekspertizë mjekësore të klasit botëror, dhe mbështetjen e kaq shumë të dashurve dhe të gjithëve në Klub , dhe unë jam i sigurt bazuar në të gjitha këshillat që kanceri do të trajtohet me sukses, me një rimëkëmbje të plotë. Diagnoza ime tregon rëndësinë e kontrolleve të rregullta mjekësore, edhe nëse nuk keni simptoma. Unë do të inkurajoja të gjithë të vendosin përparësinë e shëndetit të tyre dhe për t’u siguruar, madje edhe në detyrimet e përditshme të jetës dhe punës, që ata të kryejnë kontrollet e tyre të rregullta mjekësore “.

“Ne kemi një ekip të fortë, si brenda dhe jashtë fushës – theksoi Ivan – dhe unë kam besim të plotë në aftësinë e tyre për të çuar përpara Klubin tonë gjatë javëve të ardhshme. Shihemi së shpejti dhe gjithmonë Forza Milan.”

Të gjithë të përfshirë në Klub i urojnë Ivanit të gjitha të mirat për një shërim të plotë dhe të shpejtë. Ne jemi të gjithë me ju.