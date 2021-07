“Jemi thellësisht të shqetësuar”/ Erdogan hap Famagustën, reagon ashpër SHBA: Lëvizje provokuese dhe e papajtueshme

SHBA e ka konsideruar hapjen e qytetit të Famagusës nga ana e presidentit Erdogan si provokim dhe një pengesë për çdo përpjekje negociuese për të zgjidhur çështjen e Qipros.





Ndihmës Sekretari i Shtetit i SHBA për Çështjet Evropiane dhe Euroaziatike Karen Donfried theksoi se lëvizjet nga Turqit Qipriotë dhe Erdogan janë provokuese dhe një pengesë për çdo përpjekje negociatore për të zgjidhur çështjen e Qipros në bazë të një federate dy-zonale, dy-komunale. Ai shtoi se këto lëvizje janë të papajtueshme me rezolutat e Këshillit të Sigurimit të KB.

Sipas SKAI, Donfried u zotua tek Bob Menendez, senator dhe kryetar i Komitetit të Marrëdhënieve me Jashtë të Senatit, se ai do të punonte me Kongresin për të përshkallëzuar tensionet në Mesdheun Lindor . Ai gjithashtu siguroi që për sa kohë Turqia mban sistemin rus S-400, sanksionet kundër tij do të ruhen.

Një zëdhënës i Departamentit të Shtetit të SHBA komentoi deklaratat e Erdogan në një mënyrë të ngjashme të ashpër. Ai shprehu shqetësim të thellë mbi vendimin e njëanshëm të Qipriotëve Turq me mbështetjen e Turqisë dhe theksoi se ai është i papajtueshëm me vendimet e Këshillit të Sigurimit të KB.

” Pozicioni ynë nuk ka ndryshuar: çdo hap tjetër në këtë drejtim do të ishte provokues dhe joproduktiv për rinisjen e bisedimeve mbi një zgjidhje ,” tha një zëdhënës i Departamentit të Shtetit të SH.B.A.

Ai përsëriti gjithashtu angazhimin e administratës Biden për të siguruar stabilitetin në Mesdheun Lindor, duke mbështetur të gjitha përpjekjet për të de-përshkallëzuar tensionet përmes dialogut dhe respektimit të ligjit ndërkombëtar.

Sekretari i Jashtëm Britanik Dominique Raab ka thënë se Londra është “thellësisht e shqetësuar” nga njoftimi i Presidentit turk Tajip Erdogan se pjesë e Këshillit të Sigurimit të KB.

“Kjo kundërshton rezolutat e Këshillit të Sigurimit të KB dhe ngre rreziqe të minimit të procesit të zgjidhjes së Qipros. “Ne jemi duke diskutuar urgjentisht këtë me anëtarët e Këshillit të Sigurimit”-tha Sekretari i Jashtëm Britanik në një postim në twitter.