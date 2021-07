Mjeku amerikan: Varianti “Delta” do të jetë virusi më i rëndë

Dr. Scott Gottlieb, komisioner i Administratës së Ushqimeve dhe Ilaçeve në kohën e presidentit Trump është shprehur në një intervistë për CBS se variant “Delta” i COVID-19 do të jetë virusi më i rëndë me të cilin do të infektohen shumica e amerikanëve që nuk janë vaksinuar.





“Për pjesën më të madhe të njerëzve që do të infektohen me variantin Delta, do të jetë virusi më i rëndë me të cilin do të infektohen gjatë gjithë jetës së tyre, sa i përket rrezikut për t’u shtruar në spital”, tha Dr. Gottlieb.

Varianti “Delta” po përhapet me shpejtësi në shumë shtete, por në SHBA, Britani dhe Indi, numri it ë infektuarve dhe viktimave është shumë i madh.