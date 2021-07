Moderatorja shqiptare sapo hodhi një goxha thumb,“Nuk dua mashkull për zbukurim në emision”

Hygerta Sako është një ndër ato moderatore të rralla që ka marrë përsipër të drejtojë një emision sportiv vetëm. Së fundmi, ajo ka folur në lidhje me këtë gjë duke thënë se është e pamundur të jenë të dy moderatorët kryesorë, gjë që do të thotë se njëri detyrimisht do jetë për “zbukurim”.





“Ne në RTSH nuk përputhemi. Jam aq sa për një femër dhe për një mashkull bashkë. Unë jam një moderatore që drejtoj emisionin. Nuk jam unë qendra e vëmendjes. Pse ta marrësh atë mashkull, apo dhe mashkulli pse ta marri femrën. Për të qëndruar për zbukurim i bie, nëse ti je vetë i zoti që ta drejtosh emisionin. Nuk e kemi parë të arsyeshme të marrim një partner. O duhet të jetë dikush kryesor dhe tjetri të jetë për zbukurim, që unë nuk e dua këtë, s’kam pse e marr një mashkull për zbukurim.”

Po me jetën private të moderatores ç’po ndodh?

Në një intervistë për “Live from Tirana”, Sako foli për karrierën, planet e së ardhmes, të bijën e jetën private. A ka një partner në jetën e saj?

Hygerta shprehet se në Shqipëri, femrat në të 35-tat e tyre e kanë të vështirë të gjejnë dikë që i përshtatet, sidomos kur janë vetë të realizuara.

“Në fakt rriten standardet për një femër që është e realizuar, sa më shumë kalojnë vitet edhe standardet rriten. Kërkon nga vetja shumë, por edhe nga tjetri. Shqipëria është vend që nuk ka shumë hapësira për femra të moshës së pjekur sepse është mentaliteti që familja është e rëndësishme dhe duhet luftuar për të. Kështu është hapësirë më e ngushtë për një femër pas të 35-ave që të gjejë një partner të moshës së saj. Më duket mision shumë i vështirë”, – tregoi Hygerta.