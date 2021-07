Pas vizitës së Erdogan, Mitsotakis telefonon presidentin e Qipros: Turqia të shmangë veprimet e njëanshme dhe provokuese që destabilizojnë rajonin

Udhëheqësit e Greqisë dhe Qipros kanë diskutuar rritjen e veprimtarisë së tyre të koordinuar diplomatike në prag të njoftimeve të Turqisë në lidhje me Famagusta në pjesën e pushtuar nga Turqia të Qipros, kanë thënë burime qeveritare në Athinë.





Në një telefonatë, Kryeministri Kyriakos Mitsotakis dhe Presidenti i Republikës së Qipros Nicos Anastasiades diskutuan njoftimin nga zyrtarët turq qipriotë, gjatë një vizite nga presidenti turk Tayyip Erdogan, për zhvendosjen e mundshme të një pjese të vogël të qipriotëve grekë tani të braktisur periferia e Varoshës në bregun lindor të ishullit, në shkelje të qartë të rezolutave të Këshillit të Sigurimit të KB dhe konkluzioneve të Këshillit Evropian.

Më parë, Ministria e Jashtme në Athinë dënoi njoftimin në lidhje me Varosha, një periferi e Famagustës.

Ministria tha se vendimi ndryshon statusin e zonës së mbyllur të pabanuar, në shkelje të rezolutave të Këshillit të Sigurimit të KB.

“Greqia dënon në mënyrën më të fortë të mundshme njoftimin e sotëm të presidentit turk për të rihapur një pjesë të qytetit të mbyllur të Varosha,” tha ajo, duke përmendur në mënyrë specifike rezolutat e Këshillit të Sigurimit të KB 550 (1984), 789 (1992) dhe 1251 (1999) dhe konkluzionet e Këshillit Evropian “që i bëjnë thirrje Turqisë të shmangë veprimet e njëanshme dhe provokuese që destabilizojnë rajonin”.

Më tej, Ministria e Jashtme tha se “Greqia, në koordinim të plotë me Republikën e Qipros, mbetet e përkushtuar në zgjidhjen e çështjes së Qipros në bazë të një federate bizonale, dykomunale, siç përcaktojnë rezolutat përkatëse të Këshillit të Sigurimit të KB dhe në marrëveshje me parimet e Bashkimit Evropian – autoritetet që ne i bëjmë thirrje Turqisë, një kandidate për pranimin në BE, të respektojë. ”

Ministri i Jashtëm Nikos Dendias gjithashtu shprehu solidaritetin e Greqisë me popullin dhe qeverinë e Qipros në një telefonatë me homologun e tij të Qipros, Nikos Christodoulides.