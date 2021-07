Princ Harry përgatit librin e parë, sekretet që pritet të zbulohen

Sipas burimeve pranë Dukës së Sussex, ka shitur të drejtat e biografisë së tij, e cila përmban shumë zbulime për jetën e tij me familjen mbretërore, në Penguin Random House. Kjo është e njëjta shtëpi botuese që ka botuar librin e parë për fëmijë të Megan Markle me titull Stola.





Emri i Moehringer garanton suksesin e librit, pasi gazetari dhe autori qëndron pas biografive të suksesshme të legjendës së tenisit Andre Agassi , bashkë-themeluesit të Nike Phil Knight dhe autobiografisë së tij “The Tender Bar”.u bë një film i drejtuar nga George Clooney dhe me protagonist Ben Affleck .

Libri është gati gati dhe pritet të dalë në fund të vitit 2022. Shtëpia botuese jep një shije të librit të dekadës, sipas Page Six, duke shkruar në faqen e saj të internetit se Harry me biografinë e tij pritet të ndajë përvoja për herën e parë, aventurat, humbjet dhe mësimet e jetës, që e ndihmuan atë të formonte karakterin e tij. Libri i ri do të mbulojë jetën e blu-gjakut britanik nga fëmijëria e tij deri më sot, ekspozimin në vëmendjen e publikut, shërbimin e tij në Ushtri dhe gëzimin që ndjeu kur u bë burrë dhe baba.