Qeveria “Rama 3”/ Shtohen 3 ministri të reja, ja ndryshimet në shtator

Qeveria Rama 3 do të ketë 3 ministri të reja. Ky është ndryshimi i parë që është zbuluar 2 muaj para krijimit të kabinetit të ri qeveritar. Burime i thanë Dosja.al se nga 15 ministri që janë aktualisht, në kabinetin e ri, pritet të jenë edhe 3 dikastere të tjera. Ndryshimet do të prekin tri ministri që aktualisht janë të bashkuara. Edhe pse në 2017, Edi Rama i shkriu për të funksionuar bashkë, tashmë Energjia dhe Infrastruktura do të ndahen.





Ndryshimet e pritshme në kabinet:

1.Ministria e Ekonomisë do të ndahet nga ajo e Financave

Ministria e Energjisë dhe Infrastrukturës do të ndahet në dy ministri, u shkri në 2017 Ministria e Shtetit dhe Sipërmarrjes do ti bashkohet Ministrisë së Ekonomisë.

Këto ndryshime pritet të bëhen publike pas datës 9 shtator, kur pritet të mblidhet edhe parlamenti i ri.