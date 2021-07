Reagon i revoltuar avokati i Fjolla Morinës pas ndalimit të këngëtares në lokal: Në cilat shtete trafikoi armë?

Avokati i Fjolla Morinës e ka konsideruar “çnjerëzore” arrestimin e këngëtares në mes ditës, në lokalin në Prishtinë, pasi ishte në kërkim nga Shqipëria për trafik armësh.





Avokati Fanol Krasniqi tha se është këngëtarja është arrestuar para gjithë lagjes dhe nuk është thirrur paraprakisht për tu marrë në pyetje, apo t’i tregohej arsyeja e vendosjes në pranga.

“Fjolla Morina është arrestuar në mënyrën më çnjerëzore të mundshme, pasi që te njëjtës i dihet adresa e banimit, madje e njëjta ka edhe nënshtetësi. Fjolla Morina nuk është thirr paraprakisht që të intervistohet apo ti tregohet arsyeja e arrestimit. Ajo është arrestuar para të gjithë lagjes. Ajo nuk pranoi asnjë urdhëresë. Vetëm verbal “Kemi urdhëresë prej shtetit të Shqipërisë se është kërku ekstradimi për veprën të cilën je shpall fajtor”, tha avokati Krasniqi për Indeksonline.

Ai u shpreh se nuk ka marrë asnjë dokumentacion në lidhje me kërkesën e Prokurorisë për ekstradimin e Fjolla Morinës në Shqipëri.

Avokati tha se ndaj këngëtares ende nuk është marrë një vendim i formës së prerë, pasi vendimi i Gjykatës së Kukësit për dënimin me 6 vite burg të Morinës është apeluar nga ana e tyre në Gjykatën e Shkodrës.

“Fjolla gjendet në masën e ndalimit sipas Prokurorisë Themelore në Prishtinë. Masë kjo me afat prej 48 orësh. Të mërkurën më datë 21.07.2021 e kemi seancën dëgjimore lidhur me praninë e të pandehurit gjatë procedurës së ekstradimit. D.m.th. të mërkurën seancë dëgjimore se a mundet Fjolla Morina të arratiset nga procedura e ekstradimit apo jo. Fjolla Morina akuzohet për vepra penale “Trafikim me armë”, por ne nuk kemi kurrfarë dokumentacioni apo urdhërese lidhur me këtë ndalim, kërkesat besoj do i marrim të mërkurën gjatë seancës dëgjimore. Vlen të theksojmë se kundër Fjolla Morinës nuk është vendimi i formës së prerë, Gjykata e Kukësit Fjolla Morinës i ka shqiptuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 vite. Kundër atij vendimi avokati i Fjolla Morinës ka paraqitur ankesë në Gjykatën e Shkodrës edhe ky vendim prej 6 vitesh nuk është vendim i ekzekutueshëm.

Ne nuk kemi informacion se mbi cilin vendim apo mbi cilën urdhëresë kërkohet ekstradimi i Fjolla Morinës ku ndaj saj nuk ekziston një vendim i formës së prerë”, tregoi Krasniqi.

Ndërsa për sa i përket akuzës së ngritur ndaj nënës së dy fëmijëve për “trafik armës dhe municionesh”, avokati u shpreh: “Sipas Fjollës, ajo akuzohet për trafikim me armë. Trafikim me armë ligji jonë nuk e njeh kur ndaj një kryesi konfiskohet vetëm një armë. Trafikim me armë nënkupton shitjen, saktësisht në cilat shtete Fjolla ka shit armë? D.m.th. trafikim me armë nënkupton shumë armë e jo vetëm me një armë të akuzohet e të dënohet.

Në ligjet tona Kosovë, për armëmbajtje pa leje dënimi është me gjobë ose deri 5 vite. Është diferencë shumë e madhe mes Kosovës dhe Shqipërisë.

Ne nuk e kemi të qartë se a e ka përmbushur obligimin ligjor shteti shqiptar në raport me Fjollën për procedurën e ekstradimit. Ne nuk e dimë se Fjolla Morina a do arrestohet apo ndaj saj do të lëshohet vetëm aktvendim për siguri, masë e përkohshme, apo ndaj saj do të caktohet seanca për ekstradim të mërkurën. Këtë informacion mbrojtja nuk e ka. Unë si avokat e kërkova këtë se me çka do të mirremi kur të dalim në seancë. Kurdo qoftë se neve na kërkon, ne do të jemi të pranishëm në Gjykatë.

Edhe pse procedura e ekstradimit duhet të jetë në duart e Ministrisë së Drejtësisë, edhe nga MD nuk kemi kurrë fare informacione edhe pse ne nuk kemi kërkuar që të informohemi nga ta, por të paktën ta dimë që mbi cilin vendim Fjollës i kërkohet ekstradimi. Nuk ka vendim në formën e prerë për Fjollën për ekstradim. Vendimi nuk është i ekzekutueshëm.”