Skandali në Premer League, kush është mesfushori i arrestuar për abuzim seksual me të mitur

Një lojtar i Premier League angleze është përfshirë në një skandal të madh seksual.





Sipas mediave të huaja, Gulfi Sigurdsson, është arrestuar nga policia angleze për akuzën e abuzimit seksual me fëmijë. Për këtë fakt ka folur sot gazeta islandeze “Morgunbladdid”. Ndërsa mediat britanike nuk e kanë bërë të ditur identitetin e lojtarit, por thjesht kanë treguar detaje të tipit: “është i martuar, luan titullar me kombëtaren e tij dhe është 31 vjeç”.

Të gjitha karakteristikat përputhen me lojtarin Sigurdsson, i martuar me Mis Islandën, Alexandra Ivarsdottir. Kjo e fundit ka fshirë llogaritë nga rrjetet sociale, ndërsa vetë Sigurdsson ka publikuar një foto nga ceremonia martesore e tyre.Evertoni njoftoi vetë se ka pezulluar lojtarin dhe ka deklaruar se do të mbështesë policinë në hetimet e nisura. Hetimet thuhet se kanë marrë kthesë në fillim të muajit korrik, kur policia ka kontrolluar banesën e lojtarit.

Federata Islandeze nga ana tjetër ka zhvilluar paradite një mbledhje urgjente pa dhënë asnjë detaj më shumë dhe as pohon e as mohon se lojtari që po hetohet në Angli për abuzim seksual me të mitur është Sigurdson.