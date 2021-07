Sulmohet me thikë Presidenti i Malit, ishte duke falur namazin e Bajramit

Paraditen e sotme, teksa të gjithë ishin rreshtuar për të falur Kurban Bajramin, Presidentit në detyrë të Malit, Assimi Goita, është sulmuar me thikë.Ai ndodhej në xhaminë Bamokos kur ndodhi incidenti, e fatmirësisht ka shpëtuar pa lëndime.





Zyra e presidentit doli me një deklaratë për shtyp ku bëri me dije se, ish-kolonel i forcave speciale, shpëtoi pa lëndime nga ky incident dhe se trupat e sigurisë arrestuan personin e armatosur me thikë që tentoi të kryente këtë akt.

“Çdo gjë është mirë. Nuk ka asnjë problem. Kjo është pjesë e të qenit lider”, u shpreh Goita në televizionin shtetëror pas sulmit.Situata në Mali është e paqëndrueshme. Prej disa vitesh, vendi ka hyrë në një krizë politike, që pas rrëzimit nga pushteti të presidentit Ibrahim Boubacar Keita, nga një grusht i organizuar nga Goita.