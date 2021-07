“Vala e katër do të vijë”/ Gjermania përballet me rritje të infektimeve nga heqja e masave anti-Covid

Numri i të infektuarve kryesisht nga varianti Delta po shtohot në të gjithë botën. Në një dalje publike presidenti i Shoqatës Botërore të Mjekësisë, Frank Ulrich Montgomery tha se heqja e kufizimeve në kontaktet tona dhe hapja e gjithçkaje do të ishte jashtëzakonisht e rrezikshme.





Sipas tij nëse vala e katërt do të jetë një “spërkatje” apo një stuhi, varet nga ne.

“Tani për tani, numri i njerëzve të infektuar në Gjermani po dyfishohet çdo javë. Heqja e kufizimeve në kontaktet tona dhe hapja e gjithçkaje do të ishte jashtëzakonisht e rrezikshme. Kushdo që e bën atë rrezikon ardhjen e valës së katërt të Covid.. “Në vend të kësaj, ne duhet të ecim përpara gradualisht dhe në një mënyrë të kontrolluar: të mos hapim gjithçka menjëherë, por gradualisht të lejojmë më shumë kontakte.”tha Montgomery në një intervistë ai.

“Ka mesazhe shpresëdhënëse që trajtimet me koronavirus janë përmirësuar, se njësitë e kujdesit Intensiv janë më me përvojë dhe se qytetarët e vaksinuar do të përjetojnë efekte më pak serioze në shëndetin e tyre. Por le të mos harrojmë se sa mashtruese ishin numrat e infeksioneve verën e kaluar dhe çfarë force shkatërruese ka krijuar virusi që prej asaj kohe. Vala e katërt do të vijë. “Nëse do të vijë si një spërkatje e lehtë ose si një stuhi varet nga ne, ” tha ai .