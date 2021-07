Shtohen rastet me COVID në Izrael, rikthehen kufizimet

Kufizime të reja kanë hynë në fuqi në Izrael, pas rritjes së numrit të infeksioneve me koronavirus.





Kufizimet do të zbatohen kryesisht për sallat e festivaleve dhe takimet e mbi 100 personave.

Vetëm personat e vaksinuar dhe ata që janë shëruar ose njerëz me rezultate negative të testit mund të marrin pjesë në ngjarje të tilla.

Detyrimi për të mbajtur maska ​​brenda, i cili u hoq përkohësisht në qershor, ka hyrë përsëri në fuqi.

Transmetuesi izraelit ”Kan” raportoi se qindra oficerë policie janë vendosur në disa zona për të siguruar pajtueshmërinë me rregullat e reja.

Shkelësit do të përballen me gjobë, përafërsisht ekuivalente me 260 euro (306 dollarë) për qytetarët që marrin pjesë pa leje në festa ose tubime me më shumë se 100 persona dhe deri në 2 600 euro për organizatorët që nuk verifikojnë certifikatat e vaksinimit ose rezultatet e provave sipas rregulloret.

Varianti Delta, i konsideruar veçanërisht ngjitës, është fajtori kryesor për rritjen e re.