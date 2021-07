E rëndë në Kamëz, makina përplas motorin në Bulevardin “Blu”, ndërron jetë 30-vjeçari

Një ngjarje e rëndë është shënuar në Kamëz. Në bulevardin “Blu”, një makinë është përplasur me një motor, ku si pasojë ka humbur jetën drejtuesi i këtij të fundit.





Njoftimi i plotë i Policisë:

Tiranë/Informacion paraprak

Me datë 22.07.2021, në bulevardin “Blu” mjeti me drejtues shtetasin R. M., rreth 25 vjeç, është përplasur me mjetin motorr me drejtues shtetasin F. H., rreth 30 vjeç. Si pasojë e aksidentit ka humbur jetën drejtuesi i motorrit shtetasi F. H.

Grupi hetimor vijon punën për sqarimin e rrethanave të aksidentit.