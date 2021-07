Pesë vite nga miratimi i Reformës në Drejtësi, KPK bën bilancin: 155 shkarkime nga Vettingu dhe 56 dorëheqje

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka bërë bilancin e procesit të Vettingut, pasi u mbushën plot 5 vite nga miratimi i Reformës në Drejtësi.





Në këto 5 vite punë, KPK thekson se janë “djegur” nga procesi i Vettingut 155 gjyqtarë e prokurorë, të cilët janë shkarkuar nga detyra për shkak të problemeve me pasurinë, me pastërtinë e figurës ose me aftësitë profesionale.

Bilanci i KPK:

174 vendime për konfirmimin në detyrë

155 vendime për shkarkimin nga detyra

56 vendime për ndërprerje procesi (dorheqje)

8 vendime për pushimin e procesit

25 vendime për përfundimin e procesit pa vendim perfundimtar

3 vendime për pezullimin nga detyra per nje periudhë 1-vjecare.