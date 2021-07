Erl Murati: Koha që Reforma në Drejtësi të japë rezultatet e para Qeveria ‘Rama 3’ do të jetë e vazhdimësisë

Kryeredaktori i ‘’Gazetës Shqiptare’’, Erl Murati e ftuar në rubrikën ‘’Opinion’’ në News24 ka folur për 5-vjetorin e miratimit të Reformës në Drejtësi dhe zhvillimet politike që presin Shqipërinë në shtator.





Murati thotë se Reforma në Drejtësi ende nuk ka dhënë rezultatet e para, madje është vonë në këtë aspekt, por tashmë është koha të godasë korrupsionin në nivele të larta.

A i thekson se shqiptarët duan drejtësi pasi uria për këtë është e madhe, por s’mund të përdoren si alibi rrethanat pasi dihet sipas tij që klasa politike nuk e do këtë Reformë.

PYETJA: 5 vjetori i Reformës në Drejtësi, kemi parë goditjes e para të SPAK, Gjykata Kushtetuese pothuajse formuar, ka vend për entuziazëm apo jemi larg asaj që imagjinonim?

MURATI: Entuziazëm ësthë fjalë e madhe, por janë shtruar shinat e Reformës në Drejtësi dhe tani do të prodhohen frytet e para. Me dashamirësi po themi, ka përpjekje dhe vullnet për ndryshim. Para pak vitesh drejtësia në përgjithësi perceptoheshin si më të korruptuarat në shoqërinë shqiptare. Nevoja për ndryshim ishte vullnet popullor. Ka pasur dhe ka nevojë për ndryshim në sistemin e drejtësisë.

Shpresa është e madhe, me realizëm ka një lloj zhgënjimi. 5 vite më parë kur u miratua Kushtetuta e re, prisnim që Reforma të prodhonte drejtësi të shpejtë. Nuk ishim në fazën të festonim për prangosjen e një kryebashkiaku apo zv.ministre. Nga pikëpamja sasiore çalon, Vettingu ka ngrënë kokat shumë prokurorëve e gjyqëtarëve, por dosjet zvarriten. Standardi i zyrtarëve ka qenë dhe më parë, historia e drejtësisë shqiptare s’ka filluar në korrik të vitit 2016. Janë arrestuar më parë kryebashkiaku i Vlorës, Dibrës, Kavajës, Guvernatorin e Bankës. Pra të shohim. Rezultatet do të jenë kur të goditen peshqit e mëdhenj, korrupsioni politik në nivele të larta. Nuk jam entuziast në këtë pikë. Drejtësia ka funksionuar edhe para 2016. Nëse është lajmëruar apo pritshmëritë kanë qenë për peshqit e mëdhenj, ka ardhur koha që të ndodhë. Njerëzit prisnin të goditeshin më herët, për mua është e vonuar.

Pavarësisht se Reforma për Drejtësi trumbohet e suksesshme, uria për drejtësi është e madhe.

Dëgjova një ambasador sot që aktorë politikë duan të pegojnë Reformën. Kjo është fazë e tejkaluar. Duhet të jetë e vetëmjaftueshme. 5 vite pasi është miratuar, institucionet duhet të jenë të pavarura për të dhënë drejtësi. Nuk mund t’ia vëmë fajin gjithmonë presionit politik që politikanë të caktuar nuk e duan Reformën dhe prandaj s’ndodh drejtësia.

Mbaj mend vite më parë, një nga amasadorët më të mëdhenj në vend tha që Reforma ka filluar të ecë me këmbët e veta dhe s’mund të ndalet nga politika. Këtu e gjithë klasa politike mund të mos e dojë Reformën. Këtu perceptohet gjithë politika e korruptuar, politikanë të korruptuar, këta kanë emër e mbiemër. Prandaj u bë reforma, prandaj është ky proteksion për të dhënë frytet e para.

Rezultatet nuk janë këto, s’dua ti vë notë Reformës, mjafton një sondazh si para 5 viteve në popull nëse njerëzit janë ose jo të kënaqur. Perceptimi popullor është që klasa politike nuk është goditur, pra vijon të jetë e korruptuar.

Shumica e njerëzve duan drejtësi, është terreni për ta bërë këtë. Drejtësia shqiptare si institucion përfaqësues vuan si sporti apo gazetaria. Sigurisht që në njëfarë mënyre, s’mund të ketë alibi, ka qenë njerëz më të varfër e korruptuar se ne. Rrethanat s’mund të jenë alibi për drejtësinë e re apo të vjetrën. Ka një consensus, shqiptarët e duan drejtësinë. Aty ka njerëz që e kanë marrë përsipër të japë drejtësi. Janë disa individë, disa që nuk janë baltosur nga drejtësia e vjetër, ndaj këtyre njerëzve ka pritshmëri. Ka ardhur momenti të prodhohen rezultatet e para, nëse nuk arrihen atëhere Reforma nuk prodhoi atë që pritej. Të fundit që mund të akuzohen janë aktorët ndërkombëtare. Nëse s’do të ketë rezultate atëhere ka dështuar, por ende nuk është momenti për të vënë notën.

Murati thotë se në shtator do të kemi një qeveri ‘Rama 3’ të vazhdimësisë, por nuk përjashtohet që të ketë prurje interesante ose të papritura.

Sa për opozitën, gazetari thotë se ajo duhet të shfaqet si alternativë e re për të sfiduar qeverinë pasi ‘Rama 3’ nuk mund të sfidojë ‘Rama 2’. Murati thekson se nuk mund të pritet një vision i ri nga një kryeministër që ka 8 vite që qeveris.

PYETJE: Çfarë do të kemi në shtator?

MURATI: Besoj do të kemi qeveri të vazhdimësisë, nuk besoj se do të ketë një qeveri që do të reflektojë më pas ndryshime në administratë. Mund të kemi prurje interesante, ose të papritura. Besoj do të ndodhë se Rama i ka dhënë provat. Në 2017 ishin të tjerë njerëz që udhëhoqën fushatë dhe në qeveri u futën njerëz që ekzistencën e tyre e morën vesh ditën kur u emëruan, si Cakaj apo Shahini. Mund të kenë qënë nga pikëpamja teknike funksionarë shumë të mirë, por nga pikëpamja politike nuk kishin lidhje me PS.

Pra në Rama 3 mund të kemi individë që nuk kanë patur karrierë politike apo në PS. Sa i përket opozitës, mbetet detyra për të dhënë alternativë të re, për të sfiduar qeverisjen. S’mund të presim që Rama 3 të sfidojë Rama 2. S’mund të presim vision të ri nga një kryeministër që ka 8 vite që qeveris. Shoh që ka nëj analizë të munguar në opozitë për faktorët që ndikuan në humbjen e saj në 25 prill. E dimë që dy shkaqe ishin bojkotimi i zgjedhjeev lokale dhe djegia e mandateve që solli ndryshimin e kushtetutës.

Këtë duhet të diskutojë opozita. Ka një analizë të munguar në opozitë, nëse do të bësh një analizë atëhere do të godasësh menjëherë lidershipin e PD dhe ngelesh jashtë. Ka një lloj paradoksi, nëse shohim 2 partitë kryesore 15 vite më parë, mbaj mend që ka patur njerëz që janë larguar nga ajo parti. Në kampin e PS aty ka qenë akoma më e emancipua dhe dramatike. Besoj ky është problem, demokracia eb rendshme në PS dhe PD, demokracia ka bërë hapa pas.

Në PD duket që ka një klimë disfatiste. S’mund të flas me terma rithemelimi apo revolucioni, por opozita ka shansin për tu shfaqur si alternativë, ndryshe nuk e shoh shumë positive të ardhmen për kampin e opozitës.