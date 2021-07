Ja çfarë u vendos sot në mbledhjen e KLP

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më (23.07.2021), mbledhjen plenare të radhës. Seanca u ndoq edhe nga përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë dhe programeve të asistencës për zbatimin e reformës në drejtësi, EURALIUS dhe OPDAT.





Me propozim të anëtarit të Këshillit, Kostaq Beluri dhe me miratimin e shumicës, rendit të ditës iu shtua pika për miratimin e lejes së papaguar për Eranda Laze, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë. Këshilli vendosi me shumicë votash, miratimin e lejes së papaguar për një periudhë 6-mujore, duke filluar nga data 01.09.2021.

Në vijim të procesit të vlerësimit të kandidatëve për prokurorë në Prokurorinë e Posaçme (SPAK), Këshilli zhvilloi sot paradite intervistat me kandidatët,

Adnan Xholi dhe Dorina Bejko, të cilët plotësojnë kushtet ligjore të parashikuara për procesin e vlerësimit të kritereve të posaçme etike dhe profesionale.

Në nisje të seancës së intervistave me dy kandidatët sipërpërmendur, anëtarët e Këshillit, Vatë Staka dhe Sandër Beci i kërkuan Këshillit përjashtimin e tyre nga vlerësimi dhe, rrjedhimisht, votimi për kandidatin Adnan Xholi, për shkak të konfliktit të interesit.

Me propozim të Komisionit të Posaçëm, Këshilli i Lartë i Prokurorisë miratoi listën me renditjen e kandidatëve si vijon:

Adnan Xholi, i vlerësuar me 183 pikë;

Dorina Bejko, e vlerësuar me 180 pikë.

Erjon Shehaj, në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë;

Pierind Çukaj, në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pukë;

Durim Bedini, në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë;

Julian Çafka, në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër;

Lazër Çardaku, në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Shkodër.

Gjithashtu, Këshilli miratoi 3 (tre) raporte për analizimin e aftësisë profesionale të subjekteve të rivlerësimit, si vijon:

Z. Ermir Lelçi, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër;

Znj. Edlira Cufi, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër;

Znj. Silvana Lule, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.

Pasi u njoh me relacionet e përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, Këshilli vendosi të vlerësojë të përfunduar, procedurën e verifikimit të pasurisë dhe figurës për prokuroren Dhorina Theodhori, kandidate për pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë dhe për prokurorin Abaz Muça, kandidat për pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Mat. Pas këtij momenti ata lejohen të vijojnë me procedurat e mëtejshme të ngritjes në detyrë për pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë.

Shorti ka caktuar si relatorë, Alfred Balla, për fillimin e procedurës së ngritjes në detyrë për prokuroren Dhorina Theodhori dhe Bujar Sheshi, për fillimin e procedurës së ngritjes në detyrë për prokurorin Abaz Muça.

Këshilli vendosi deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit për shkak dorëheqjeje, për Agron Gjana, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës. Dorëheqja jep efekt me datë 31.08.2021.