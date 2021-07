Mbappe qëndron në PSG, nuk planifikon rinovimin e kontratës

Kylian Mbappe është rikthyer në Paris Saint-Germain, pas pushimeve që pati pasi përfundoi Kampionati Evropian, teksa po bëhet gati për përgatitjet parasezonale me klubin.





Në një fotografi të postuar ai duket i emocionuar të rikthehet në klub para sezonit të ri dhe ky pritet të jetë sezoni i tij i fundit në kryeqytetin francez,

Kontrata e tij skadon verën e ardhshme dhe, edhe pse ai nuk po e mendon largimin këtë edicion, ai planifikon të largohet kur t’i skadojë kontrata.

Sidoqoftë, ai e di se do të përballet me presion nga klubi i tij për rinovimin e kontratës dhe me kohë do të shohim se a do të vazhdojë me PSG-në apo do të transferohet diku tjetër.