Video/ Kancer dhe epilepsi, Erdogan shfaqet duke folur me vështirësi

Imazhi i “lodhur” i Tayip Erdogan gjatë fjalimit të tij të fundit në internet me zyrtarët e partisë së tij ka ndezur një sërë reagimesh pasi në video tregohet se ai nuk mund të flasë qartë dhe t’i mbajë sytë hapur nga lodhja.





Agjencia kombëtare Anadolu, u akuzua nga media pro-qeveritare për mos mbrojtjen e imazhit të presidentit turk, i cili “nuk” reziston “vetëm veten, por edhe imazhin e vendit.

Fatih Altaygli la të kuptohet se një person shumë i afërt me Erdogan kishte lejuar që presidenti turk të ekspozohej në publik.

“Transmetimi i këtyre imazheve është një turp i vërtetë.Kjo tregon qartë se dikush shumë i afërt me Presidentin po përpiqet ta vendosë Presidentin në një pozitë të vështirë, duke u përpjekur ta bëjë atë të duket i dobët”- komentoi ai me kuptim.

Duke iu përgjigjur kritikave, kryeredaktori i Anadolu Yusuf Ozhan tha se agjencia transmetoi intervistën e Erdogan drejtpërdrejt në kanalin e presidencës turke, kështu që ajo nuk mund të redaktohej.

Video u bë virale në mediat sociale turke, me shumë komente që imazhi i Erdoganit të dobët ishte në përputhje me thashethemet e problemeve serioze shëndetësore me të cilat është përballur kohët e fundit.

Në fakt, ka shumë që ngrenë drejtpërdrejt çështjen e dorëheqjes, duke kujtuar atë që Erdogan tha në 2002 në lidhje me Kryeministrin e atëhershëm të sëmurë Bulent Ecevit, i cili nxiti dorëheqjen e tij, duke deklaruar: “Ai nuk heziton të vrasë shoqërinë dhe kombin tonë për për hir të ambicies së tij personale politike. Ai nuk di si të tërhiqet nga politika”.

Çështja e shëndetit të Erdogan është një “tabu” në Turqi. Shkurtin e kaluar, një video tjetër e tregonte duke ecur me vështirësi kishte shkaktuar përsëri zhurmë në vend.

Në vitin 2020, rrjeti Monitor Nordic kishte botuar dokumente sekrete në lidhje me shëndetin e burrit të fortë të Turqisë. Sipas tyre, Erdogan ka qenë duke luftuar me kancerin e zorrës së trashë për shumë vite, ndërsa gjithashtu vuan nga epilepsia e rëndë.